KellyChu - 储齐4个徽章加$128即可换购 法老铁仔超抢手 港铁再推限量礼盒 | Executive日记

港铁最近同香港故宫文化博物馆合作推出《当铁仔遇上法老猫－－古埃及文明奇遇》主题巡展，将吉祥物「铁仔」化身「法老」，并联同「法老猫」走访9个港铁车站及商场，打造一条横跨多个社区嘅文化探索路线。其中特别推出嘅「法老铁仔 x 法老猫」限量版礼盒反应热烈，已全数换罄，认真抢手！港铁话，将加推「法老铁仔」限量版礼盒供市民换购，内含法老铁仔及马赛克风挂扣装饰配件，并可获赠一把「法老铁仔」透扇。有兴趣嘅粉丝记得把握机会喇。



港铁加推嘅「法老铁仔」限量版礼盒点样换购？等Kelly话你知啦。首先大家需要喺MTR Mobile收集4款或以上嘅「法老铁仔 X 法老猫」电子徽章，并同时追踪港铁及香港故宫文化博物馆社交媒体官方帐号，然后就可以去到香港站巡展展区或红磡站「载遇．站见」铁路展展厅大堂，以港币128元换购。凡换购「法老铁仔」限量版礼盒，即获送一把「法老铁仔」特别版透扇！（数量有限，送完即止）。每人最多换购一套。



今次主题巡展将博物馆体验延伸至城市不同角落，邀请市民踏上穿越5000年古埃及文明之旅，系一场非常有创意嘅企划，大家都不妨去到巡展站点感受一下呢个神秘文明嘅奥秘喇。



KellyChu

港铁加推「法老铁仔」限量版礼盒供市民换购。