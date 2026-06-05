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郑晓光 - 齐心成就氢业 | 能源Don家

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郑晓光
3小時前
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生活 专栏
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　　前阵子办公室掀起一股健身热潮，不论男女、年龄，大家都热切讨论1个英文字：「Hyrox」。早前社交媒体被它「洗版」，令我对此运动略有所闻但未知详情，后来同事主动向我分享，原来这是锻炼全身肌肉的竞赛，由滑雪机、推雪橇、拉雪橇、波比跳等8个项目组成，而每项开始前参加者须跑步1公里。

　　「真的能完赛吗？」甫听完同事介绍，我心忖这赛事对参赛者体能需求极高，乍听之下他们几乎没有喘息空间。岂料同事爽快回答：「唔惊！」他续解释赛事设接力赛，4人组合每人只负责2项，队员之间各有分工，练习专精项目，就算非「大只佬」也能在赛场争取佳绩。

　　同事应对体能挑战的态度令我印象深刻，孤军上阵或许难成事，但集众人力量，自然可迎难而上，向着目标迈进。我相信运动如是，工作如是，在推动氢能发展亦应当如是。

　　过去几年，煤气公司凭着营运氢气的丰富经验，致力推动氢能在香港的发展及应用，而我们深明要构建完整的氢能上、中、下游产业链，需多方协作共同推进。上月由机电工程署主办的国际氢能发展论坛2026，吸引本港以至海外机构参展。作为香港氢能生态圈的一员，煤气公司当然鼎力支持，并收获丰硕成果。

　　在论坛首日，我们与来自香港、中国内地、法国及韩国四地共10间企业签署合作备忘录，当中包括工程公司、巴士营办商、氢能技术设备企业等。战略合作核心目标涵盖利用堆填区生物沼气生产绿氢，同时推广氢能项目落地香港，并共同培育氢能初创企业，为行业注入创新动力。

　　推动氢能发展犹如投入运动竞赛，需各方专业各司其职，发挥所长。今次合作可谓强强联手，计划打造完整氢能产业链，覆盖生产、储存、运输、加注及应用各环节，目标在2030年前让香港市民感受到氢经济带来的效益。

　　除了参与上述合作，我也在论坛发表主题演讲，向行业代表及专家介绍煤气公司发展氢能的独特优势：煤气内约一半成分属氢气，可透过遍布全港、总长度达3700公里的地下煤气管道，向客户输送源源不绝的氢气。同场我亦分享公司最新氢能布局，包括电动车氢能充电系统、于建筑工地及大型活动应用氢能发电机、绿氢生产项目等，希望让大家更了解煤气公司在香港氢能生态圈的核心参与角色。

　　为了加快氢能落地普及，煤气公司一直上下一心，努力发掘更多合作机会及应用场景。听完同事分享Hyrox比赛，我打趣问：「你觉得推动氢能项目抑或参加Hyrox挑战较大？」对方笑说：「氢能项目有公司和各方支持，Hyrox就仅得四名队员，所以『无得比』！」

郑晓光

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2026-05-08 02:00 HKT
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