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黄诗诗 - 《铁金刚勇破钻石党》55周年限量版威士忌 | 诗诗酒乐园

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黄诗诗
3小時前
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生活 专栏
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　　早前参加了著名苏格兰单一麦芽威士忌品牌The Macallan的「《铁金刚勇破钻石党》55周年限量版」活动，为庆祝经典电影上映55周年，这款限量版威士忌特别向占士邦对雪莉酒致敬，完美体现了The Macallan与占士邦对极致工艺、开拓创新与叙事艺术的共同追求。这款于2007年蒸馏陈酿18年的单一麦芽威士忌，酿酒师精选特制的混合桶（Hybrid Casks），由欧洲及美国雪莉橡木桶打造，并创新地融入曾陈酿红酒的美国橡木桶。

　　The Macallan酿酒师Russell Greig表示：「这款威士忌与占士邦本人如出一辙，蕴藏着迷人的秘密——表面深沉神秘，入口却出人意表地优雅轻盈。每一款木桶都更添一份层次感，不仅映照出电影的跌宕起伏，亦印证了The Macallan与占士邦共同拥有的创新精神。」

　　陈酿18年的单一麦芽威士忌，入口顺滑而带橡木、干果、焦糖、杏仁、香料及朱古力等味道，余韵悠长。全球限量25000瓶，香港售价为港币$5800。喜欢The Macallan及007的朋友，不要错过这限量版啦！

葡萄酒及烈酒作家
酒评人及电视节目主持
黄诗诗

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2026-05-22 02:00 HKT
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