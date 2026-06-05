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邓达智 - 归来仍是少年 | 智智乐GO

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邓达智
3小時前
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生活 专栏
內容

　　89岁高龄，于家中睡梦离世；King Sir，本港戏剧大师钟景辉福寿双全，一路走好。

　　甚么叫高寿？过去乡下人称呼60岁，即是走过一个甲子人士的离世，谓「笑丧」。如果逝者是至亲，才60岁，如何笑得落？

　　父亲去时75岁，一个月后农历新年，问母亲：适合准备贺岁一应繁文缛节？回答：去于75岁，合情合理过笑丧；已过三七，一切回归平淡，正常轨迹营生。如今世代守孝三年？地老天荒之前已经过时⋯⋯唔使揾食咩？

　　King Sir去于89岁，放诸古今中西海内外，皆高寿；弟子们，亲友们虽不舍，亦应从宽处理后事，维护先一步仙游的前人福气，应面向前路无牵无挂。这福气，世人既羡慕，亦追求；并非病重留医院，也非去于陌生空间，而是最叫人心安：自己家中，自己床上。

　　认识King Sir，大师已届壮年之末；从另一角度审视，他是那种踏上成年形象迅速稳重成熟类别，不似今时今日社会；过了一个甲子，拿着乐悠卡，乘搭公共交通工具只付基本消费「两蚊鸡」，顶多加多少少，却继续老而不，死命扮青春，染黑何止顶上明显稀疏头发，甚至嘴巴周边胡须；没几天，底部白胡子长出来了，外观情同斑马！

　　King Sir一直予我们印象就是成熟，几乎没意识他亦曾经少年，更是无可挑剔的美少年！偶然看过一张他求学期间，学校（应是他的母校「培正中学」）运动会上，穿上「忠社 1955」字样背心短裤运动装的照片（见图），恍然大悟，气质与态度从来稳重的前辈也曾花俏年轻过。

　　认识King Sir也已数十年，程度不算深，却是一直敬重的长者，每次在不同机构的舞台演出，作为与会嘉宾的他，无论大堂入口处被媒体拍照或访问，又或现身后台跟制作及演出团队亲切寒暄；我们之间打招呼问好或闲谈，止于热诚，无论任何境况，大师始终如一；温文尔雅。

　　人散后，一钩新月天如水；

　　但愿前辈归来，仍是少年。

邓达智

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2026-05-29 02:00 HKT
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