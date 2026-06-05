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KellyChu - 机管局嘉许逾900客服员 有获奖者助过敏童平安踏归途 | Executive日记

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KellyChu
3小時前
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机管局昨日举办机场优质顾客服务颁奖典礼，今年共有900多位机场员工获奖或嘉许。其中获得机场年度最佳顾客服务个人卓越奖嘅系客运大楼一名餐厅员工－－郭承玉，她细心协助一名外籍女孩求医，并在女孩出院后主动接应，让旅客平安踏上归途。香港机场管理局机场运行执行总监姚兆聪坦言，三跑启用后航班量持续上升，旅客人次增加，团队更需要用心服务。

　　得奖者郭承玉早前协助一名因误食花生出现严重过敏反应嘅外籍小女孩求医，在等待救护车期间，更全程陪伴并安抚心急如焚嘅妈妈；交接时她特意向救护人员确认医院名称，下班后赶往陪伴，守护母女直至凌晨3时才离开。次日清晨得知女孩情况稳定准备出院时，郭承玉再次主动前往医院接应，陪同她们返回机场，更协助母女完成所有改票、办理登机及必要手续，直至确认她们能平安踏上归途后才放心离开。其窝心又贴心嘅举动难能可贵。

　　另外，年度最佳顾客服务企业团队卓越奖由携程旅行网（香港）有限公司嘅秦瑞炜、赵悦言获得。佢哋喺圣诞假期航班紧张嘅情况下，协助一位女士安排紧急行程，合力成功为她预订机票，并细心为对方指导入境流程，主动提供超出职责范围嘅协助。至于年度最佳顾客服务合作团队卓越奖则由机管局、国泰航空公司及香港电讯专业客服嘅员工获得。佢哋曾共同应对一宗极其敏感嘅个案，不仅解决咗即时危机，更有力地证明灵活应变、具同理心嘅领导力，如何在体制与人情之间取得平衡。

　　姚兆聪表示，机场每日运作牵涉大量不同情况，但团队总能以积极态度应对，以笑容解决问题。他指，过去一年机场获得很多大奖，包括世界第一、最佳服务大奖，随着航班增加，有更多客人，寄语团队更加要用心服务。

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