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查小欣 - 5月喜事多 | 查乜料

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查小欣
3小時前
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生活 专栏
內容

　　5月喜事多，孙仔回港庆祝100日、家人和好友生日、长辈结婚53周年、亲人手术成功，于是来个集体庆祝，人多势众，要选个宽敞地方、交通方便、招呼好、出品有水准，而家人、朋友都喜欢的，必属火炭钟菜馆。经理Ceci安排席设3楼房间，大得可摆4围，金光闪闪龙凤布置，古色古香，并有卡拉OK让大家一展歌喉。

　　宴客首道菜必选佛跳墙，真材实料：鲍鱼、海参、鱼翅、花胶、鹿筋、元贝、冬菇及白鸽蛋八种食材，盖上荷叶原盅炖，骨胶原满满，汤浓稠醇厚，洒2滴威士忌或茅台更是无以尚之，人人食到舔舔脷，味蕾开怀，气氛更高涨。

　　烧鹅是其招牌菜，新推出的琵琶鹅，皮脆鹅肉入味嫩滑，又多1道必食菜式。白雪藏龙，龙虾拆肉放蒸蛋白上，摆盘靓，味道鲜，款客之选。每位原只盐烧乳鸽不可或缺，最近喜欢吃新鲜鸡煎焗大鱼头，砂锅上，掀开煲盖，香味四溢，垂涎。禅关万象，非一般素菜，每位1个饭碗般大的剥皮番茄，配素汤浸菠菜，红彤彤，喜气，清新。主食原只鲍鱼八宝饭，已饱到要包走。

　　甜品过后，炮制另一高潮，推出5款在美心为各人度身订制的蛋糕：马运高升送马迷寿星，乳猪蛋糕庆结婚周年，捞起蛋糕庆手术成功，威士忌蛋糕送刘伶，天使蛋糕给美女。尽兴。

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2026-05-29 02:00 HKT
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