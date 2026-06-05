何重恩 - 当「超级联系人」遇上「超级试验田」 | 重中之重

上星期横琴粤澳深度合作区经济发展局首次来到香港举办综合性文旅会展及招商推介会，以「琴港联动、一程多站」为主轴，把横琴的载体与政策，对接香港的客源网络与专业服务。



说实话，大湾区内部的城市竞争不可谓不激烈。但当港珠澳大桥把两地的物理距离压缩到一个小时生活圈，当横琴口岸实行「合作查验、一次放行」，甚至24小时通关时，地理上的隔阂早已被打破。香港缺的是甚么？是承载大型文旅IP和产业外溢的物理空间；横琴缺的是甚么？是国际级的流量入口和专业服务能力。



动的核心，不在于当场签了多少单，而在于解决了「怎么去」和「怎么玩」的问题。以前大家觉得去横琴还是去澳门，现在通过香港的4间主流旅行社——港中旅、KKDAY这些渠道，直接把横琴的亲子乐园、中医药康养打包进了香港人的「周末行囊」。这不仅是卖一张门票，而是在重构一条「经港飞—过大桥—游横琴」的跨境产业链。



更有意思的是制度上的「软联通」。国家层面已经在推跨境会展人员便利通关、展品快速放行，横琴这边再叠加资金扶持和审批提速。这种「香港服务＋横琴场景」的组合，避开了同质化「内卷」。



未来的看点在于，横琴能不能利用好「分线管理」的政策优势，真正成为香港企业进入内地市场的跳板，同时也成为内地企业出海的桥头堡。琴港合作，不应只是地图上的邻居，更应是规则上的合伙人。这一步，走得稳。



何重恩