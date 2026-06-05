李纯恩 - 桂林山水 | 好好过日子

桂林的山水像水墨画。尤其是清晨的薄雾尚未散开之时，江面先醒过来，天光水色，烟雾缭绕，四周寂静，江面有轻盈的竹筏滑过，远山近水，仙境一般。这幅画，李可染画过，徐悲鸿画过。你如果到了那里，清晨站在漓江边上，人就在画里了。



此时坐船沿江而行，随着阳光升起，两岸的山峰逐渐清晰。山并不高，但姿态各异，有的像屏风舒展，有的耸起如刀削，有的山峰中空，透出一个大洞，洞中云气来回，便生出许多神仙故事。近山带着青绿的润，远山则慢慢退成灰蓝，层层叠叠延伸而去，不知几许。如果不坐船，可以登上叠彩山，这已经是桂林市区的高峰了，居高俯瞰，山山水水都在眼下，傍晚时份，夕阳映照，光芒透过云层，天是金色的，山是金色的，水是金色的，壮丽极了。



「桂林山水甲天下」，说的便是如此风景。但这还不是极限，因为到了桂林，人们又会来一句：「阳朔山水甲桂林」，那你要去阳朔了。当你到了阳朔，又有人跟你说「兴坪山水甲阳朔」，于是你又去了兴坪。



这自然都是当地人夸奖自家水土之言。喀斯特地貌最多奇山异水，所以在那一带旅行，如画风景总在前后左右，晴也好雨也罢，总是人在图画中。



李纯恩