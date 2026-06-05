Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭志仁 - 「上我屋企睇Prada？」 | 九宫格

九宫格
九宫格
郭志仁
3小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　「我买咗黎明只新唱片，今晚去我度一齐听？」、「我租咗最新出嘅《大白鲨》LD，去我屋企一齐睇？」、「今晚一齐买支酒睇Netflix？」

　　从黑胶唱片、LD、DVD到各大串流平台，改变的只是随时代交替的媒介，而那句带有暧昧暗示的「今晚去我度」，核心含意始终如一。顺带一提，或许读者太年轻，LD ，即是雷射影碟LaserDisc，形似银色的大型黑胶唱片，画面质素好，但价格不菲，消费者都会选择租借回家观看。

　　适逢六月加州美酒月，坏男坏女酒聚各自带来一瓶加州佳酿应节。资深酒友带来极抢手的玛莎庄园（Heitz Cellar Martha's Vineyard）红酒，热爱葡萄酒的人都对酒庄青睐有加。另一位酒界大师第一眼便看出转了酒标，原来该庄园自2018年易手后，新庄主已将经典的旧酒标改为石窖设计。

　　席间男士都分享最近成功率颇高的邀约金句：「有冇兴趣一齐睇第1集？」早前电影《穿Prada的恶魔》续集上映，不少男士相约心仪女生进戏院。当女生表示没看过20年前的第1集，或早已忘记剧情角色，这便成了男士绝佳的契机：「不如去我度睇第1集，跟住再一齐入戏院睇续集？」

　　女生答应跟你回家看电影，男生就会视对方已经默许，银幕上演一出戏，梳化上则有另一场戏在铺陈。其间的艺术，在于拿捏最完美的时机，让女生的目光从梅丽史翠普与安妮夏菲维，转移到你的身上。

　　一如戏剧桥段，隔日早上，另一半都会带着一抹心照不宣的微笑抱怨说：「又话睇戏，最后都睇唔到一半……」

　　「你穿这双也好，穿那双也好，穿你的最好。」

　　洪嘉豪－《穿波鞋的恶魔》

郭志仁

最Hit
李泳汉印度拜佛失控喊叫疑与老婆激吵 行为异常精神状态惹担忧 犯佛门大忌恐折福丨独家
李泳汉印度拜佛失控喊叫疑与老婆激吵 行为异常精神状态惹担忧 犯佛门大忌恐折福丨独家
影视圈
11小時前
旺角花园餐厅结业！63年铁板牛扒老店品牌 旺角大本营仅缩剩一间
旺角花园餐厅结业！63年铁板牛扒老店品牌 旺角大本营仅缩剩一间
饮食
17小時前
学生哥搭车无钱遭乘客白眼 红Van司机一句「XX」秒杀西装友 送金句结局感动全网｜Juicy叮
学生哥搭车无钱遭乘客白眼 红Van司机一句「XX」秒杀西装友 送金句结局感动全网｜Juicy叮
时事热话
13小時前
80年代「三个小神仙」Re-U掀经典回忆杀 郑丹瑞呻极难约 林珊珊何嘉丽状态成对比
80年代「三个小神仙」Re-U掀经典回忆杀 郑丹瑞呻极难约 林珊珊何嘉丽状态成对比
影视圈
10小時前
李泳豪揭李家鼎坚持独居原因 首爆父亲营养不良：健康真系唔好 感激《爱回家》女星煲汤送鼎爷
李泳豪揭李家鼎坚持独居原因 首爆父亲营养不良：健康真系唔好 感激《爱回家》女星煲汤送鼎爷
影视圈
12小時前
李豪离巢TVB 4年变炒股达人买车买楼 曾演《爱回家》「马子妮男友」 已退圈过优质生活
李豪离巢TVB 4年变炒股达人买车买楼 曾演《爱回家》「马子妮男友」 已退圈过优质生活
影视圈
13小時前
元朗烧卖皇后本店宣布即日结业！38年老字号与业主谈判破裂 街坊不舍：宵夜又少一间
元朗烧卖皇后本店宣布即日结业！38年老字号与业主谈判破裂 街坊不舍：宵夜又少一间
饮食
11小時前
中史Miss私人IG呻深夜工作 被cap图公审泄试题 教育局、校方有回应！
社会
13小時前
大围幸运冰室6.27结业 屹立区内逾半世纪 邀食客聚会留回忆 网民叹：又少间local嘢
大围幸运冰室6.27结业 屹立区内逾半世纪 邀插画家写生留回忆 网民叹：又少间local嘢
饮食
13小時前
香港机场快线限时单程低至$8！即日起至8月尾 暑期旺季适用
香港机场快线限时单程低至$8！即日起至8月尾 暑假旺季适用
生活百科
13小時前
更多文章
郭志仁 - 一百日海上旅程 | 九宫格
　　早前，酒界名人R先生于晚宴上闲谈时突然说：「迟啲再见大家啦，我会离开香港一百日。同老婆一齐上邮轮。」众人先是祝贺，同时也半开玩笑问：「你哋惊唔惊咁样相处一百日，落船会离婚㗎？」 　　有乘坐邮轮经验的朋友都会提醒，要小心选择同行朋友。邮轮生活空间集中，即使只是五日四夜，彼此朝夕相对，已足以放大性格差异与相处细节。百多小时，可以加深感情，又可能摩擦频生，不愿再共赴旅行，更何况一百日?
2026-05-29 02:00 HKT
九宫格