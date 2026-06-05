郭志仁 - 「上我屋企睇Prada？」 | 九宫格

「我买咗黎明只新唱片，今晚去我度一齐听？」、「我租咗最新出嘅《大白鲨》LD，去我屋企一齐睇？」、「今晚一齐买支酒睇Netflix？」



从黑胶唱片、LD、DVD到各大串流平台，改变的只是随时代交替的媒介，而那句带有暧昧暗示的「今晚去我度」，核心含意始终如一。顺带一提，或许读者太年轻，LD ，即是雷射影碟LaserDisc，形似银色的大型黑胶唱片，画面质素好，但价格不菲，消费者都会选择租借回家观看。



适逢六月加州美酒月，坏男坏女酒聚各自带来一瓶加州佳酿应节。资深酒友带来极抢手的玛莎庄园（Heitz Cellar Martha's Vineyard）红酒，热爱葡萄酒的人都对酒庄青睐有加。另一位酒界大师第一眼便看出转了酒标，原来该庄园自2018年易手后，新庄主已将经典的旧酒标改为石窖设计。



席间男士都分享最近成功率颇高的邀约金句：「有冇兴趣一齐睇第1集？」早前电影《穿Prada的恶魔》续集上映，不少男士相约心仪女生进戏院。当女生表示没看过20年前的第1集，或早已忘记剧情角色，这便成了男士绝佳的契机：「不如去我度睇第1集，跟住再一齐入戏院睇续集？」



女生答应跟你回家看电影，男生就会视对方已经默许，银幕上演一出戏，梳化上则有另一场戏在铺陈。其间的艺术，在于拿捏最完美的时机，让女生的目光从梅丽史翠普与安妮夏菲维，转移到你的身上。



一如戏剧桥段，隔日早上，另一半都会带着一抹心照不宣的微笑抱怨说：「又话睇戏，最后都睇唔到一半……」



「你穿这双也好，穿那双也好，穿你的最好。」



洪嘉豪－《穿波鞋的恶魔》



郭志仁