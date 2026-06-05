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李飞帆 - 草姬活心丸（黄金升级版） 6月10日出位价发售 | 企业热话

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李飞帆
3小時前
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　　全新升级草姬活心丸含有增量5重活心成分，黄金比例配方，大学实证更高效护心#。强效溶解血管垃圾，活血畅通血管，修复血管内壁，3倍降低心脑血管风险^，获超过100位医护推荐&。此产品或有助稳定胆固醇、血压、血糖，助你活心降三高！于6月10日，万宁以低至53折出位价发售，每盒$199（标准价$379），全年至抵。买3盒送$30万宁现金劵一张▲；买6盒则送$80万宁现金劵一张▲；买10送1盒▲平均每盒$180.9！

销售点：全线万宁有售

▼ 每位顾客最多可买24件，售完即止。优惠只限万宁。

▲ 优惠不能同时享用

* 2024【草姬活心丸（黄金升级版）】内部用家调查

# Journal of Chongqing University of Technology(Natural Science), Vol.34, No.3(2020)

^ 2024 CLINICAL STUDY – METABOLIC SYNDROME

& 香港医护市场调查及策划有限公司，招募108名医护人员对草姬活心丸(黄金升级版)问卷调查之2025研究数据，此产品没有根据《药剂业及毒药条例》或《中医药条例》注册。为此产品作出的任何声称亦没有为进行该等注册而接受评核。此产品并不供作诊断、治疗或预防任何疾病之用。

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