潘雄威 - 乳齿松动要摇才脱落吗？ | 乳齿童时

很多家长担心乳齿阻碍恒齿长出，要求脱去乳齿，又叫小朋友用力摇晃松动牙齿，加速脱落。



乳齿松动其实是因为牙脚被身体吸收，就好像建筑物地基被破坏，风吹雨打便会摇动。我以前曾经解释过，当恒齿在乳齿下面生长时，有一种「破牙细胞」会因种种原因受刺激而生长，溶解乳齿的牙脚，然后被身体吸收，一旦大部分牙脚被吸收，牙齿就会变得松动。



轻轻摇晃一只已经非常松动的乳齿，确实可以稍为加速脱落，因为这会拉断连接牙齿和牙肉的剩余韧带和纤维。但当牙齿只是开始松动，牙脚还处于收缩期的初段，摇动牙齿，特别是用力摇晃，会造成疼痛及牙肉的伤害，没有医学根据证明这是必要的做法，对牙齿脱落或许只有轻微的帮助，自己强行拔牙更可能会折断幼薄的牙脚或损伤正在萌发的恒牙。



若孩子对松动的牙齿感到烦扰，又害怕脱牙，可以提议用舌头将牙齿轻轻推动，拉扯并切断剩余的微小组织纤维，让牙齿自然地移动。



牙齿脱落后，用干净的湿纱布或湿纸巾敷在伤口上，让孩子轻轻咬5至10分钟止血，使血液凝固，保护伤口。



「绳和门柄」那个古法拔牙不要试，突然用力可能会撕裂牙肉组织，导致牙脚断裂，残留牙脚碎片在牙肉甚至牙槽骨内，需要手术拔除。在没有麻醉的情况下将牙齿拉出，只制造不必要的疼痛。



乳牙松动代表牙脚已经有相当程度的收缩，一般不会阻碍恒齿长出。当恒齿已露出，乳齿还是稳固的，仍未有松动迹象，就要找儿科牙医处理。



潘雄威