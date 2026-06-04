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张诺 - 梦想出「法」 | 任意行

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张诺
27分鐘前
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生活 专栏
內容

　　从保险高层到法式厨艺导师，郭慧仪（Fiona）走过一段充满惊喜的旅程。

　　她在金融保险界工作二十多年，位居市场营运总监，却在人生下半场，毅然走进厨房这片新天地。由2021年开始，她先后修读法国烹饪艺术文凭与法式糕饼文凭，在两个课程的基础班和进阶班，她都是最佳学生。其后更在芸芸优秀学员中脱颖而出，赢得「Best of the Best」比赛冠军，获安排到法国里昂米芝莲星级餐厅Restaurant Guy Lassausaie实习，圆了「法式美味」的修行。

　　Fiona的创意，在于她从不拘泥于固有框框。她大胆配搭中西食材，以法国鹅肝酱和牛肝菌做萝卜糕，咸香馥郁中带着熟悉的软糯，让味蕾既惊又喜。她把陈皮融入朱古力，这款「陈皮红豆手作朱古力」更为她和拍档在上月马来西亚举行的世界厨艺大赛中摘得金奖。看似风马牛不相及的食材，落到她手上，如变魔术，调和幻化出无限可能。

　　今天的她游走于保险前线、烹饪教学与企业培训之间，乐此不疲。听她细诉如何克服重重困难，如何在实习时把刻板工序化为乐趣，如何虚心求教，便会明白她的毅力惊人，成功绝非偶然。

　　她的书《向梦想出法》，正好记录了这段历程。书中亦收录她毕业盛宴的十道菜式食谱，从开胃菜到精致小甜品，配搭得宜的酒品建议，让读者在家也能感受那份法式细腻，一窥她如何把梦想，一步一步烹调成真。

张诺

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2026-06-03 02:00 HKT
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