杨立门 - 过瘾海鲜锅 | 慢活时代

我在深圳觅食的「年资」已不浅，但因为那边不时有新店登场，新鲜感可以一直不减。这一期的心水店，是开在罗湖口岸茂业广场（香格里拉酒店对面）的火锅店「捞鲜门」。全店是半自助式火锅，各式生料盛在小碟上自由选取，结帐时店员会来点算碟子的数目，有点像日式的回转寿司店。汤底是一人一锅，每位17.5元，有4款选择，我点过番茄汤和花胶鸡汤，都超美味。店里提供小型蒸笼，可以架在汤锅上把海鲜蒸熟来吃，特别能保持食材的原汁原味。这是我喜爱的吃法，可惜在香港并不普及。



海鲜大部分是现宰的，琳瑯满目，令人有选择困难。生猛的大虾用竹签串起，1客6只才30元，蛏子和大蚬（10几只）、大贵妃蚌（2只）、大生蚝（3只）一律17.5元。鲍鱼、螃蟹和龙虾等当然贵些，丰俭由人，例如本地小青龙也只是80元一只。这店虽主打海鲜，但有个手切潮汕牛肉的柜枱，一碟有5、6片，也是卖17.5元，一人顶多吃两碟吧。各式蔬菜就更便宜了，林林总总、干干净净的用杯子装着，价钱竟是3至6元不等！所以大家要预留足够空间多尝几款蔬菜。吃到最后，在浓汤里煮一个小型泡面作结，便很圆满了。还有，软雪糕是免费任吃，全自动化的，衞生又好玩。



以吃海鲜来说，这店的性价比可算是天花板了，我去过两次，吃到肠胃的极限，每位消费也不出130元。



前资深公务员

现任时事评论员

音乐人

杨立门