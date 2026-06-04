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Cally - 黑白®85周年之旅 玩尽「鸭灵号」同5大互动体验站 | 商界讲呢啲

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27分鐘前
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黑白®淡奶可以话系港式奶茶嚟讲不可或缺嘅一部分，更加系这座城市嘅集体回忆。趁住黑白®今年迈向85周年，品牌首次登上传奇帆船「鸭灵号」并于K11 Musea设置限时5大互动体验站，一齐启航展开「黑白®85周年之旅」！

今次嘅期间限定「鸭灵号」注入咗黑白®经典乳牛与红白元素，由船身到甲板都经过精心布置，化身成360度海上打卡位。最正系登船嘅旅客除咗可以吹住海风饱览维港美景，仲可以免费获赠黑白®奶茶1罐，有得玩又有得饮！

搭完船上岸嚟到潮流地标K11 Musea地下海滨长廊5大互动体验区。大家可以登上极具气势嘅「黑白®维港帆影」帆船装置，拍摄以维港做背景嘅超型格360度影片；行前啲仲有「黑白®奶茶立体影汇」，透过裸眼3D效果，带你极近距离直击3:7黄金比例冲调技艺，感受淡奶醇香涌现嘅一刻！

想知经典背后嘅故事，就要嚟「黑白®港味故事廊」了解品牌85年嚟嘅匠心点滴。现场仲设有文青必玩嘅「港式味道 人生四格」AI镜头，利用最新AI技术带大家一秒时空穿梭，瞬间置身旧式大排档、70年代茶记，临走前记得逛埋「黑白®珍藏精品店」选购85周年独家限定精品，正好为呢次港味之旅画上完美句号。

「黑白®85周年之旅」

日期：即日至2026年6月15日

地点：尖沙咀K11 Musea地下海滨长廊及鸭灵号
 

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