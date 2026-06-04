周大福人寿 - 以香港优势 锚定财富长线回报 | 保险新领域

最近，我们与内地著名经济学者付鹏先生进行交流，当中谈到全球化正在逆转，世界秩序重构，不确定性大幅上升。在此背景下，投资需要寻找一个「锚点」。他明确指出：香港，正是当前的关键所在。



我完全认同。香港作为连接东西方的重要桥梁，拥有稳健的金融生态，汇聚众多国际金融机构、多元产品及专业从业人员，能充分满足投资者在资产配置上的各项需求。对于希望守护长线价值、完善财富规划的客户而言，香港提供了一个稳定、透明且可信赖的平台。



以香港为锚点，周大福人寿深耕40年，一直是客户的坚实后盾。我们不仅受惠于香港健全的法律与监管制度，更将这份制度优势转化为客户能切身感受的实在保障。



香港保险业监管局对保险公司向来设有严格而清晰的监管要求，包括资本水平、风险管理，以及最重要的资产独立管理。保险公司的资产必须专门用于履行保单责任，不能被随意挪用或转移。客户的长期承诺，从第一天起已被制度锁进保险箱。



进一步而言，香港成熟的理赔机制与长期契约逻辑，确保了几十年的责任兑付能够被提前规划、稳妥执行。保险的本质只有一件事：兑现承诺。而在香港，客户从制度上得到了最根本的保障。



正因如此，当客户选择周大福人寿，他们不仅选择了一家稳健经营的保险公司，更选择了香港的制度优势。在波动市况下，唯有锚定香港，财富才能无惧任何周期。



注：周大福人寿保险有限公司(于百慕达注册成立之有限公司)为周大福创建有限公司(香港股份代号：659)的全资附属公司，也是周大福企业成员。

