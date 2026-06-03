张诺 - 京韵岭南 双城一席 | 任意行

人生能有几回，尝得如此席盛宴？说的是香港瑰丽酒店彤福轩，与京城大董烤鸭的联乘之作。顺德菜大师李志伟与京菜大师高新宇（见下图）的顶峰交汇，如2位绝世高手，以铲为笔，食材为墨，在席间挥就一幅「京韵岭南」的味觉长卷。



菜单甫展开，已见心思。「柚香水晶柚皮」清雅脱俗，「鲜花椒象拔蚌」麻香轻盈，唤醒味蕾；而「东甲九年冬后陈皮鹅肝金钱鸡」则将粤式怀旧烧味与法式肥肝巧妙融汇，陈皮的醇厚与鹅肝的丰腴相得益彰。随后的「太史乌鱼蛋羹」，乃是国宴级汤馔。羹汤清润，乌鱼蛋轻盈嫩滑，火候尽显「粗料精作」的风骨，一碗下去，五内俱暖。



接着，主角登场－－大董「酥不腻」烤鸭（见上图）。鸭只在北京以谷麦、豆苗、粟米苗喂养45天，肉质细嫩无膻，连皮带肉烤至松化酥脆，入口不油不渣，确是「酥不腻」的真章。更令人拍案叫绝的，是「大董烤鸭披萨」。薄脆饼底之上，烤鸭丝与芝士共舞，京式甜酱与意式香料交织－－此物只应天上有，意大利人见了恐怕也要俯首称臣。



高潮迭起。「董氏葱烧辽参」，葱汁浓郁如酒，参身软糯香滑，每一口都是时间与火候的沉淀。「金汤鱼意鲜蟹钳」、「金腿石榴球」，轮番上场，清鲜与醇厚交替，粤菜与京韵相映成趣。最后以「西甲十年大红陈皮红豆沙驴打滚」与「妙峰山玫瑰饼」收结，甜而不腻，余韵悠长。



这一席，不仅是2间米芝莲食府、2位大师的四手联弹，更是京粤文化的深情对话。一生难得以回尝，所幸，我们曾在此时，与这份华丽相遇。



张诺

