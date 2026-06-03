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小董 - 百合有分别 | 轻松养生

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小董
20分鐘前
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生活 专栏
內容

　　近时街市新鲜百合当造，以木糠保鲜、无硫磺熏制，色泽自然微黄，无刺鼻酸味，较干品滋润清润，极宜入药膳。干百合分卷丹、细叶百合，卷丹味苦入药润燥止咳，细叶味淡清甜，专用煲汤糖水，可润肺宁心、补益气阴，改善干咳失眠。先前鲜百合海底椰薏米汤，以猪尾骨配海底椰、生熟薏米、淮山莲子，润肺祛湿、补益肺气，适合肺虚夹湿、喉咙干痒人士。

　　再加2道百合药膳汤。其一百合沙参玉竹乌鸡汤：乌鸡半只、鲜百合40克、沙参30克、玉竹25克、无花果3粒、陈皮1小片。乌鸡飞水后先煲1小时，落其余食材续煲1小时。沙参玉竹专养肺阴，配百合润燥，无花果润喉健脾，适合经常熬夜、口干咽涸、秋燥久咳之人，阴虚体质日常调补尤佳。

　　其二百合莲子圆肉瘦肉汤：猪瘦肉350克、鲜百合35克、去芯白莲子30克、桂圆肉20克、芡实25克。瘦肉焯水入锅，小火先煲40分钟，下百合莲子等再煲1小时。百合宁心安神，圆肉补养心脾，莲子芡实固脾止虚汗，专治心脾两虚、多梦易醒、心神恍惚、气虚易倦，失眠反复者每星期饮1至2次收效显著。

　　百合药用价值丰厚，传统医学主治干咳带血、虚热烦躁，现代药理证实可增强免疫力、抗疲劳、辅助调理肺部疾患，肺病调养干百合用量不少于20克。鲜百合药性平和，寒热体质稍加配药即可调配，无论润肺或是安神，都是日常平补养生之佳材。

学贯中西的大爱中医师博士
小董

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