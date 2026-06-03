KellyChu - 启德体育园职员Rebron AED助昏迷男「重生」 | Executive日记

启德体育园近日上演惊险救人一幕！园方一位名叫陈沛林（Reborn）嘅运动营运统筹员，早前喺启德青年运动场当值期间，发现一名男子突陷昏迷，命悬一线之际，佢临危不乱，立即抄起园区配备的自动心脏除颤器 （AED）与急救箱，狂奔300米，将对方从鬼门关前拉回。



事发当日，园区内1名男子突然昏迷倒地，情况危急。两名热心途人已即时报警，并施心肺复苏法。Reborn接手后，冷静评估，迅速剪开衣物、贴上电极片，启动AED电击，成功将对方从鬼门关拉返嚟。Reborn事后谂起都觉得心有余悸，形容「当时只谂住快啲、再快啲」，因为每迟1秒都可能救唔返。佢又话，正系入职时接受嘅急救培训，令佢可以喺关键时刻，将所学化为本能：「最重要系保持冷静，将学过嘅嘢做番出嚟。」



KellyChu