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KellyChu - 马会呈献「紫禁城看世界」 18件国家一级文物首亮相故宫馆 | Executive日记

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KellyChu
20分鐘前
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生活 专栏
內容

　　讲起紫禁城，大家第一时间谂起皇帝上朝、后妃寝宫。但喺明、清时期，紫禁城系中外文化交流嘅重地。「香港赛马会呈献系列：紫禁城看世界－－中外文化交流与互鉴」展览由即日起喺香港故宫文化博物馆开放，大家一次过可以睇匀陆上丝绸之路同海上贸易嘅繁荣见证。

　　展览分四个单元：「中外往来－－马可孛罗与郑和」、「舶来珍品－－明代宫廷艺术与世界新知识」、「东西荟萃－－清代中外工艺与科技交融」、「天子南库－－粤海关与世界」。展品逾130件珍品，当中包括18件国家一级文物，涵盖书画、珠宝、钟表等。

　　Kelly最钟意「东西荟萃」单元，展示康雍干三朝嘅中西工艺融合。康熙爱科研，推动玻璃与画珐瑯技术研发；雍正喜爱日本漆器，甚至参考日本刀制造侍卫佩刀；乾隆时期嘅《人物罗汉床》更出现带钟表嘅外国商人，反映当时国人心中对外国人嘅形像。大家行过西九龙嘅时候，不妨入去睇吓，感受一下几百年前皇帝点样「放眼世界」。

KellyChu
 

展览呈现逾130件珍品。
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