Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李纯恩 - 明天去桂林 | 好好过日子

好好过日子
好好过日子
李纯恩
19分鐘前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　明天要去桂林，跟上次去这个地方，相隔了十年。

　　桂林去过很多次，起初是因为本来在南宁工作的父母在文革期间被下放到桂林山区的一个锡矿，我从上海去探望。那真是一个山沟，从桂林坐汽车在山路上绕来绕去要六个多钟头才到。

　　那时候从上海坐一天一夜火车到桂林，在锡矿的办事处招待所住一晚，第二天搭矿里的运输卡车进山，一路颠簸，好在沿途风景如画，也不觉得闷。有时出车出得晚，走到半路就天黑了。盘山公路修得很简陋，周围一片漆黑，卡车的高灯直照出去，前面拐弯处总像悬崖尽头，那车好像会冲下崖去。有一次在夜路上汽车爆了胎，司机把车靠在路边，我们两人打着电筒摸黑换车胎，搞了好久，滚了满身红土。终于搞掂之后，我走到一片山坡前撒尿，只觉眼前忽闪忽闪有许多橘红色的光在飞，打开电筒一看，原来是一片荒坟，飞动的是人称鬼火的磷火。我跟司机说了，他吓得马上开车，飞驰而去。

　　那时候没有高速公路，每次去探望父母都如此折腾，似乎次次都有些惊险，以致五十年后还记得许多细节。

　　那个地方其实不算太远，是桂林辖下的恭城县，有了高速公路之后，很快就能到达。上一次跟上海的电视摄制队去桂林附近的恍榕庄拍节目，到了那里才知道是恭城县地界，毕竟是儿时去过许多次的地方，亲切感油然而生。

李纯恩

最Hit
翁金骅涉体罚学生｜消息：学生及家长拒绝报警及落口供 认为属纪律教育
01:39
翁金骅涉体罚学生｜消息：学生及家长拒绝报警及落口供 认为属纪律教育
突发
4小時前
18岁DSE生霸气宣布做保安 豪言「行少50年弯路」 被嘲浪费青春一句话神反击 网民赞人间清醒｜Juicy叮
18岁DSE生霸气宣布做保安 豪言「行少50年弯路」 被嘲浪费青春一句话神反击 网民赞人间清醒｜Juicy叮
时事热话
15小時前
李泳汉近照流出 被鼎爷闹爆兼脱离父子关系 神隐多时飞印度拜佛行径怪异 憔悴绕塔万圈
李泳汉近照流出 被鼎爷闹爆兼脱离父子关系 神隐多时飞印度拜佛行径怪异 憔悴绕塔万圈
影视圈
5小時前
01:33
宣称Danny父母 拒入境处DNA检测要求 邓炳强：以疏忽照顾儿童罪拘捕两人
社会
10小時前
枝记面家传结业！屹立半山半世纪 街坊难忘古法磨豉牛腩买少见少 店东近年已预告将低调退休
枝记面家传结业！屹立半山半世纪 街坊难忘古法磨豉牛腩买少见少 店东近年已预告将低调退休
饮食
9小時前
美孚站婆婆几十张「单程车飞」散落一地 网民揣测涉另类「逃票」 港铁回复实情竟然系咁？
社会
2026-06-01 17:31 HKT
简慕华爆曾被非礼：只手摄入我条裤里面 两男借醉送上房欲强吻 拒潜规则被「封杀」
简慕华爆曾被非礼：只手摄入我条裤里面 两男借醉送上房欲强吻 拒潜规则被「封杀」
影视圈
5小時前
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期 
生活百科
2026-06-01 08:30 HKT
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚  14岁美少女复制朱丽蒨神颜  文静有家教一举动见父女情深
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚  14岁美少女复制朱丽蒨神颜  文静有家教一举动见父女情深
影视圈
2026-06-01 15:30 HKT
惠康门市一日限定大减价！全店无门槛88折 指定产品额外折上折
惠康超市一日限定大减价！全店无门槛88折 指定产品额外折上折
生活百科
12小時前
更多文章
李纯恩 - 酸爽 | 好好过日子
　　天气大热，跟拍档Artha在太阳底下三场网球双打比赛打下来，浑身湿透，人像从水里捞出来。最后得了个亚军，算有交代了。 　　出了这么多汗，身体内的电解质流失，未及补充的话，肌肉会酸痛。记得有一次跟张学友打球，也是这么热的天，也是汗出如浆。我准备了两罐宝矿力，休息的时候喝一些补充一下电解质，但学友见了就说「肥仔水呀！」，耍手拧头，坚决不喝。由此可见，像他这一级的明星为保持演出水准，对身体状况
2026-06-01 02:00 HKT
好好过日子