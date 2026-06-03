李纯恩 - 明天去桂林 | 好好过日子

明天要去桂林，跟上次去这个地方，相隔了十年。



桂林去过很多次，起初是因为本来在南宁工作的父母在文革期间被下放到桂林山区的一个锡矿，我从上海去探望。那真是一个山沟，从桂林坐汽车在山路上绕来绕去要六个多钟头才到。



那时候从上海坐一天一夜火车到桂林，在锡矿的办事处招待所住一晚，第二天搭矿里的运输卡车进山，一路颠簸，好在沿途风景如画，也不觉得闷。有时出车出得晚，走到半路就天黑了。盘山公路修得很简陋，周围一片漆黑，卡车的高灯直照出去，前面拐弯处总像悬崖尽头，那车好像会冲下崖去。有一次在夜路上汽车爆了胎，司机把车靠在路边，我们两人打着电筒摸黑换车胎，搞了好久，滚了满身红土。终于搞掂之后，我走到一片山坡前撒尿，只觉眼前忽闪忽闪有许多橘红色的光在飞，打开电筒一看，原来是一片荒坟，飞动的是人称鬼火的磷火。我跟司机说了，他吓得马上开车，飞驰而去。



那时候没有高速公路，每次去探望父母都如此折腾，似乎次次都有些惊险，以致五十年后还记得许多细节。



那个地方其实不算太远，是桂林辖下的恭城县，有了高速公路之后，很快就能到达。上一次跟上海的电视摄制队去桂林附近的恍榕庄拍节目，到了那里才知道是恭城县地界，毕竟是儿时去过许多次的地方，亲切感油然而生。



李纯恩