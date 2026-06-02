林国诚 - 传书不传诀 | 五里山

习堪舆近40年，研究各门派的要义。其中一个重要的关键就是师承。基本的密头理气书籍多不胜数，只要努力和有好的中文根底理应可以了解基本理论，但进一步的运用没有师承的点化，难于应用出来。自古的堪舆家都是传书不传诀。其中中国堪舆最重要的人物唐朝的杨益，人称救贫先生，在古时堪舆学只容许皇室成员使用，完全不容许在民间得到。更离谱是怕有人学晓，便创作了灭蛮经，这套假风水理论扰乱民间。书记载在唐朝有120多个风水派别，当时救贫先师官拜紫金光禄大夫，因战乱一直南下在江西省三僚村安定下来，才将风水传开。杨公留世的著作不多，但非常全面，他最先带出形理相配的重要，他每一本著作都是巨著，每字都值万金，撼龙经，疑龙经就是峦头的理论，但大家可以想像用文字来形容各式各样的山形水势，绝对难于明白。另外，他几本巨著天玉经、青囊序、青囊奥语，都天宝照经等便是以理气为主。大部分沉迷于盘理就从这几部巨著后学演变出来各式各样的理论，当中必定有真有假。因为书内杨公并没有非常直接的言明。



一本书有各派理论自圆其说。到清代初地仙蒋大鸿骂前人不够清楚把真正学理说出来，所以他去解释杨公的理论，如地理辨正，就是辨正杨公的天玉宝照经等书，是堪舆一个重要的历史阶段。但如果你看蒋公的书，一样看不明白，如雾里看花，一样吞吞吐吐，没有把真正的要诀写出。所以解释蒋公的书又有不同的说法，基本上不会有人会披肝露胆把真正的理论写上在书上，但会传给门人，或者这就是我们的传统。如果没有人师承的讲解，根本是没有可能破解诀要。如果不是随师上山一步一步了解山水情意，跟大部分人上到山只是看风景而已。



林国诚