林静 - 育成游戏 | 红棉树下

重游水都威尼斯，只为赴一场两年一度的视觉盛宴－－威尼斯双年展。各国展馆倾尽全力，竞相为参观者送上惊奇。今届的日本馆以一场别开生面的「育成游戏」，邀请人们在战火未歇、危机四伏的世代里，沉思一个温柔但沉重的命题：在这样的世界，孕育新生，究竟意味着甚么？



展间之内，208名「婴儿」静静等候着「家长」。他们肤色各异，衣彩纷呈，细看之下，方觉衣上的纹样皆由Nano AI生成。这里不论身份、年龄、国籍，只要你愿意，人人都可成为新手爸妈，体验抱孩、换尿布的第一课。



抱起数公斤重的柔嫩婴孩，沿阶缓步登上2楼，已属不易；更要小心翼翼将婴儿安放于桌上，轻解尿布，内中并无秽物，却藏着1枚QR Code。手机一扫，婴儿的出生日期与一首「尿布诗」跃然而出。诗句由占星师暨作家石川ゆかり依据57个历史日期写下的祝福，让观者恍若亲历父母见证稚子成长的悸动与喜悦。展馆之外，尚有阳光洒落的庭院，不妨推着婴儿车，带着你的「宝宝」外出漫步，感受世界的温存。



这件作品的灵感，源自日裔美籍酷儿艺术家荒川医Nash的真实生命历程。他与伴侣透过代理孕母，迎来一对双胞胎。从备孕到成为父亲，他看见那些经常被隐没的劳动－－代孕、捐卵、育儿。他在展馆墙上亲笔写下：「这场演出，指向历史上由女性承担的照护劳动，也指向每个人对于『是否生育』的选择与矛盾。但愿这一切，能在一个安全的空间里被共同感受。」



常言道：「生仔要考牌。」在一个充满未知的时代，我们是否真已准备好迎接新生命的到来？艺术从不给予答案，然在这场展览中，有人手忙脚乱，有人温柔以待。那份生命最初的美好，已悄然在心间漾开。



林静