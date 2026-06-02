KellyChu - 展新海滨规划 启发明Teen 恒地迎50周年 续育本地人才 | Executive日记

恒基地产日前特别举行咗一连两场嘅「探索Central Yards」活动，招待约80位「共创明『Teen』计划」学员及友师，介绍呢个位于中环新海滨嘅旗舰项目。劳工及福利局局长孙玉菡致辞时提到，期望活动让学员可以加深对建筑及工程行业嘅认识，并鼓励更多有志本地年轻人投身业界，为香港未来发展注入力量。



恒基地产连续第4年支持「共创明『Teen』计划」，与各界携手推动青年发展。是次「探索Central Yards」活动旨在向学员及友师介绍Central Yards的规划理念、建筑及设计特色、创新科技，以及建筑项目背后所涉及的主要岗位，为参与年轻人拓阔视野，并就其学习及生涯发展提供启发。



佢哋喺活动期间亦参观咗Central Yards接驳国际金融中心商场和中环码头连接大楼嘅临时行人通道，并由专人介绍当中嘅设计特色与艺术元素，让大家进一步认识项目规划理念。今年系恒基地产成立50周年，集团表示，未来会继续通过不同方式，支持本地年轻人发展，为香港培育更多人才，以实际行动回馈社会。



KellyChu