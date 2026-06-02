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KellyChu - 中轴线贯连四方 旧跑道注新灵魂 体育园四大主题 穿梭启德过去未来 | Executive日记

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KellyChu
12小時前
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大家去启德体育园睇演唱会，除咗被主场馆嘅紫色幻彩珍珠外墙吸引，有冇留意到整个园区仲有好多特色地方？等Kelly话畀你知，其实启德体育园主要由3幢主体建筑构成，包括启德主场馆、启德青年运动场及启德体艺馆，而为咗更好地将咁大片区域连系起来，设计团队以「启德中轴线」为重要设计概念贯连四方，与此同时，融入「启德百感」作为主题，赋予不同区域有不同情绪主题，并化为一系列艺术装置呈现，连结香港昔日启德机场嘅历史记忆与体育园今天嘅全新面貌。

　　若从启德港铁站走到启德主场馆，通常会经由渡行径行上去中央广场嘅主入口进行安检，才能顺利入场睇演唱会，呢条路正是「启德中轴线」。它贯连园区四方布局，实现整体平衡，具象履行中国人嘅宇宙观秩序，亦由此开拓四大主题内容－－文化传承、航空、体育及社区，透过紧扣主题嘅户外空间和公共艺术，让大家探索启德嘅过去、现在与未来。

　　邻近宋皇台港铁站及启德青年运动场嘅13/31广场，摆放着一座名为「著陆」嘅巨型不锈钢雕像，出自澳洲艺术家罗素．安达臣之手。雕像系一名男孩和一名女孩在追逐玩耍嘅情境，男孩手上攞住飞机模型，模拟它在天空飞翔嘅画面，让不少人回想起童年快乐无忧嘅幸福时光。如今广场位置正是旧启德机场13/31跑道嘅位置，而飞机模型朝向嘅方向，亦是当年机师手动操作嘅47度转向。由此反映，启德园内不止建设功能性建筑，园区设计上亦追溯地方记忆，融入情感和创意，启发人们无限想像，与空间产生共鸣和记忆。    

KellyChu
 

两位孩子玩纸飞机嘅巨型雕塑，既致敬旧启德机场，亦让大家联想起童年快乐时光，情怀满满。
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