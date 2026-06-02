曾安业 - 新一代中年三宝 | 安业兴邦

上月一连三日举行的体能耐力赛HYROX香港站，吸引来自不同国籍及年龄层人士参与，亦迅速成为网上热话。有人更戏称，「HYROX、匹克球及街跑」已成为新一代「中年三宝」，反映不少人踏入中年后，开始将运动视为新的生活方式。



HYROX虽然并非全新概念，但相比以往体能耐力赛动辄涉及长距离及高难度障碍挑战，其八公里跑程及八项功能性训练，门槛相对较低，亦更容易吸引一般人参与。不少人甚至因为报名参赛，才开始建立规律运动习惯，再透过一次又一次计时赛突破自己。加上社交媒体上，大量参赛者分享由备赛、训练到完成比赛的过程，甚至与朋友一同组队参加，令HYROX不再只是一项运动，更逐渐演变成一种生活模式与社交活动。



另一项近年急速冒起的运动，则是匹克球（Pickleball）。不少人将其视为「较低体能门槛版」的网球运动，由于场地较小、节奏较容易掌握，加上室内场地日渐普及，即使没有太多运动基础的人亦容易上手。有人甚至形容，匹克球是一种可以「边聊天边打」的运动，娱乐性及社交性兼备，因此迅速成为公余热门活动之一。



视运动为新生活方式



既然谈到「中年三宝」，自然亦少不了街跑。这里所指的，并非一年一度的香港马拉松，而是近年盛行的街跑团（Run Club）文化。无论在海外或香港，街跑团均越来越受欢迎，参加者通常在固定时间集合出发，不需正式报名，既可独自参与，亦可相约朋友同行。大家以相若步伐穿梭香港街道，在跑步之中重新认识城市。那种集体自律感、陪伴感，以及运动后带来的满足感，正是Run Club特别吸引人的地方。



香港近年健身文化越趋普及，亦反映运动正逐渐融入日常生活。健身室数量越来越多，不但有24小时营业模式，亦有不同类型的精品健身室；不少私人屋苑更早已设有设备完善的健身室。另一方面，在家工作模式逐渐普及，越来越多上班族会利用午饭时间做瑜伽或跑步，令运动慢慢成为生活习惯。



此外，社交媒体及网络平台亦大大降低了接触运动的门槛。无论是重训、瑜伽，还是跑步训练，网上均有大量短片教学，由健身器材操作、动作示范，到完整训练计划，都可以轻易找到，令运动变得比以往更触手可及。



人到中年后更重视健康，其实是十分自然的事。许多人多年来忙于工作与家庭，往往难以维持稳定运动习惯。待事业逐渐稳定、家庭责任稍为减轻后，便开始重新寻找一些较易入门、亦能融入日常生活的运动方式。



当然，运动始终应量力而为。无论是年轻人还是中年人，若希望提升体能或挑战自己，都需要循序渐进，并接受适当指导。不过，若中年人的「三宝」，由过去追求物质象征，逐渐转向健康与生活质素，始终反映了香港人对健康与生活质素的另一种追求。



曾安业