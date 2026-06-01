李丞责 - 努力未见收成 如何自处？ | 李丞责博士玄学信箱
问：李师傅你好！我最近常常觉得自己已很努力，但很多事情都未见成果，心里有点灰心。身边人叫我要再等等，但我又怕错过机会。请问从玄学角度看，人在这种「未有收成」的阶段，应该如何自处？
从玄学角度看，运势有高低起伏，正如大自然也有节气与规律。人在合适的时间做合适的事，便是顺应天时，自然较容易事半功倍；若时机未到却一味勉强，便容易变成逆势而行，纵然付出很多努力，也未必能即时看到成果。运势较旺时，当然可以积极进取；但若处于较平稳、未见突破的阶段，便更应放慢脚步，整理方向，累积实力，等待下一个较合适的时机。
近日小满刚过，芒种将至，正好可以借节气来理解这种「未有收成」的状态。小满者，物至于此小得盈满，意思是万物开始充实饱满，但尚未到真正成熟收成之时。它不是「大满」，而是提醒我们，凡事未必一开始便圆满，很多成果都需要时间酝酿。人若在小满之时便急着收割，反而容易因心急而判断失准，甚至把本来仍有发展空间的事情过早放弃。从运势角度来看，这并非消极蹉跎，而是玄学上十分重要的「藏器待时」。
紧接下来的节气是「芒种」。「芒」可指有芒作物成熟可收，「种」则有播种之意。这个节气一方面象征收成，另一方面也代表新一轮耕耘的开始，预示人们即将进入一个较忙碌、需要把握转折的时期。因此，现在的等待，不一定是停滞，而可以是为下一步行动蓄力。
每人运势各异，节气只是一个借喻，命运也不会永远让人处于守候期。从玄学角度看，2026丙午马年乃动荡之年，本身就宜静待时机、储备资源、培养长远价值，千万不要被一时得失牵动而变得浮躁不安。只要方向正确，今日的沉淀与耕耘，终会成为日后的福报。
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李丞责