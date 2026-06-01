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KellyChu - 麦当劳「人气著数套餐」添成员 39蚊有得叹双层芝士孖堡套餐 | Executive日记

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KellyChu
1小時前
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　　香港麦当劳嘅「人气6著数套餐」一向深受顾客欢迎，今日起更有新成员「$39双层芝士孖堡套餐」登场，晚上6点后，更推出晚间「Double Double」限定「$49 Double双层芝士孖堡套餐」，带嚟4层100%纯牛肉，Double滋味，Double满足！

　　「$39 双层芝士孖堡套餐」以至抵价提供双层100%纯牛肉、双层香浓芝士配搭松软面包及其他酱料，系经典汉堡代表之一。麦当劳为大家送上Double滋味，6月1日晚上6时起更会推出晚间「Double Double」限定「Double双层芝士孖堡」，4层100%纯牛肉加两层香浓芝士，带来Double大满足，套餐优惠价只需$49，「孖芝」粉丝绝不可错过！

　　麦当劳亦全新推出热情果波波梳打和脆薯皇，顾客凡选购任何超值套餐时加$9.5升级至「大大啖组合」即叹到呢两款美食。此外，经典菠萝批已载誉归来，香脆批皮包裹酸酸甜甜菠萝馅料，最适合夏天。

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