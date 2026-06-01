KellyChu - 港崇德社会长换届猛人云集 演艺学院前校长蔡敏志接棒 | Executive日记

香港崇德社最近举行咗周年会员大会，并选出新一届理事。演艺学院前校长蔡敏志教授从去届会长郑小燕手中接棒成为2026-28年度新任会长。



蔡教授由演艺退下来之后，继续热心社会事务。她致辞时说，未来两年除咗秉承香港崇德社多年来关心社会及女性福祉嘅使命，更会着力支援单亲母亲、家暴受害女性、受听障或视障影响生活嘅女性及其家庭。



卸任会长郑小燕，来自珠宝业企业家，她回顾过去两年香港崇德社嘅工作，赞扬会员喺推动各种支援项目展现出嘅力量，好比钻石般坚韧，每每迎难而上；形容这两年间嘅工作成果有如钻石般闪烁，感谢各会员付出。



就职礼当晚猛人云集，包括前律政司司长梁爱诗、前香港区全国人大代表谭惠珠、王䓪鸣博士、美容仪态界鼻祖华慧娜、现任香港总商会主席陈瑞娟、立法会议员简慧敏、立法会前秘书长吴文华等。香港崇德会于1972年成立，会员主要是来自医疗、法律、工商、金融及教育界的专业人士。



KellyChu