Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 罗淑佩绘壁画为启德发展区添色彩 中电「童」创社区填色赛 延伸变电站美化艺术 | Executive日记

Executive日记
Executive日记
KellyChu
1小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

中电今年庆祝125周年，特别选择咗美化启德新总部附近嘅承启道变电站，交由大家挥笔绘制，画上香港嘅日常景致，一同为社区注入缤纷嘅活力。呢次变电站美化活动嘅壁画创作，更延伸成为中电「童」创社区填色比赛嘅主题，广邀全港幼稚园、初小，以及高小学生发挥创意，将节能减碳讯息传遍香港。文体旅局局长罗淑佩上周六为得奖嘅小朋友颁发奖项，仲亲身到承启道变电站同大众一起画出彩虹，成为创作者之一。

　　罗淑佩上周六到中电新总部出席「承启道变电站．画出社区色彩」启动仪式同颁奖礼。佢致辞时提到：「大家好像有点生外，其实中电系一个好有亲切感嘅公营事业」，瞬间为现场营造轻松气氛。佢话，自己自小住喺九龙区，所以都系中电照顾佢，现在搬咗去港岛区，仍然好高兴可以出席今次活动，为启德发展区添上新色彩。

　　佢形容，中电新总部系启德体育园嘅「好邻居」，亦系为启德注入源源动力嘅强大后盾；而启德体育园则为香港盛事经济注入源源动力。佢亦话，启德发展区系香港十分重要嘅市区规划，目标打造一个以文化、绿茵、体育和旅游为主题嘅枢纽，建设维港沿岸富有特色、朝气勃勃、与民同享嘅社区，是次变电站美化计划亦正好呼应呢个概念，「让基建设施不再只是功能性、冷冰冰的存在，而是融入我们社区的一部分，并以文化艺术推动社会创新。」她期待承启道变电站壁画能成为九龙城社区一大亮点，与其他社区艺术项目一同展示香港嘅活力。

　　当局长颁奖畀得奖嘅小朋友时候，Kelly见到佢脸上满足嘅表情，大家都一齐为香港新一代鼓舞，为佢哋努力、营造良好嘅成长环境，就好似壁画上充满「香港情」嘅画面一样。

KellyChu
 

文体旅局局长罗淑佩更与大众一起为承启道变电站增添色彩。
文体旅局局长罗淑佩更与大众一起为承启道变电站增添色彩。
最Hit
01:40
罗便臣道火警｜「㓥场大王」尹柏权昏迷危殆 6年前同涉藏毒 前女友礼顿山堕毙
突发
11小時前
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
01:29
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
即时国际
2026-05-29 22:57 HKT
九龙城72年潮菜老店「乐口福」遭批服务味道俱差！？内地博主食足$2,577嫌贵 店家发千字文反驳：分明是来找碴的
九龙城72年潮菜老店「乐口福」遭批服务味道俱差！？内地博主食足$2,577嫌贵 店家发千字文反驳：分明是来找碴的
饮食
10小時前
刘德华惊喜撑张德兰红馆骚 「神雕大侠」爆二人渊源 偕汪明荃同台忆四朵金花感触
14:47
刘德华惊喜撑张德兰红馆骚 「神雕大侠」爆二人渊源 偕汪明荃同台忆四朵金花感触
影视圈
15小時前
佳宝全场8折！一连4日 应节端午粽/粮油杂货/水饺/饮品限时激减
佳宝全场8折！一连4日 应节端午粽/粮油杂货/水饺/饮品限时激减
饮食
9小時前
戴梦梦凑B意外曝光豪宅巨厅大得夸张 落地玻璃尽览无敌海景 闪嫁金融才俊当少奶奶
戴梦梦凑B意外曝光豪宅巨厅大得夸张 落地玻璃尽览无敌海景 闪嫁金融才俊当少奶奶
影视圈
9小時前
罗便臣道火警｜㓥场大王尹柏权争议不绝 多个商场沦死场 小业主一壳眼泪
罗便臣道火警｜㓥场大王尹柏权争议不绝 多个商场沦死场 小业主一壳眼泪
突发
9小時前
邓萃雯与歌后闺密惊喜世纪合体 当年吻照流出传「断背恋」 歌后曾两度晕倒离婚9年
邓萃雯与歌后闺密惊喜世纪合体 当年吻照流出传「断背恋」 歌后曾两度晕倒离婚9年
影视圈
11小時前
奇案解密︱冷血港男深圳杀二奶及亲生仔 藏尸14年因欠租「穿煲」
奇案解密︱冷血港男深圳杀二奶及亲生仔 藏尸14年因欠租「穿煲」
奇闻趣事
20小時前
定存攻略｜港元定存3个月优惠突破3厘 现有客户12个月2.95厘 起存额仅100元
定存攻略｜港元定存3个月优惠突破3厘 现有客户12个月2.95厘 起存额仅100元
投资理财
15小時前
更多文章
香港崇德社最近举行周年会员大会，并选出新一届理事。演艺学院前校长蔡敏志教授(右3)接棒成为2026-28年度新任会长。
KellyChu - 港崇德社会长换届猛人云集 演艺学院前校长蔡敏志接棒 | Executive日记
　　香港崇德社最近举行咗周年会员大会，并选出新一届理事。演艺学院前校长蔡敏志教授从去届会长郑小燕手中接棒成为2026-28年度新任会长。&nbsp; 　　蔡教授由演艺退下来之后，继续热心社会事务。她致辞时说，未来两年除咗秉承香港崇德社多年来关心社会及女性福祉嘅使命，更会着力支援单亲母亲、家暴受害女性、受听障或视障影响生活嘅女性及其家庭。 　　卸任会长郑小燕，来自珠宝业企业家，她回顾过去
1小時前
Executive日记