KellyChu - 罗淑佩绘壁画为启德发展区添色彩 中电「童」创社区填色赛 延伸变电站美化艺术 | Executive日记

中电今年庆祝125周年，特别选择咗美化启德新总部附近嘅承启道变电站，交由大家挥笔绘制，画上香港嘅日常景致，一同为社区注入缤纷嘅活力。呢次变电站美化活动嘅壁画创作，更延伸成为中电「童」创社区填色比赛嘅主题，广邀全港幼稚园、初小，以及高小学生发挥创意，将节能减碳讯息传遍香港。文体旅局局长罗淑佩上周六为得奖嘅小朋友颁发奖项，仲亲身到承启道变电站同大众一起画出彩虹，成为创作者之一。



罗淑佩上周六到中电新总部出席「承启道变电站．画出社区色彩」启动仪式同颁奖礼。佢致辞时提到：「大家好像有点生外，其实中电系一个好有亲切感嘅公营事业」，瞬间为现场营造轻松气氛。佢话，自己自小住喺九龙区，所以都系中电照顾佢，现在搬咗去港岛区，仍然好高兴可以出席今次活动，为启德发展区添上新色彩。



佢形容，中电新总部系启德体育园嘅「好邻居」，亦系为启德注入源源动力嘅强大后盾；而启德体育园则为香港盛事经济注入源源动力。佢亦话，启德发展区系香港十分重要嘅市区规划，目标打造一个以文化、绿茵、体育和旅游为主题嘅枢纽，建设维港沿岸富有特色、朝气勃勃、与民同享嘅社区，是次变电站美化计划亦正好呼应呢个概念，「让基建设施不再只是功能性、冷冰冰的存在，而是融入我们社区的一部分，并以文化艺术推动社会创新。」她期待承启道变电站壁画能成为九龙城社区一大亮点，与其他社区艺术项目一同展示香港嘅活力。



当局长颁奖畀得奖嘅小朋友时候，Kelly见到佢脸上满足嘅表情，大家都一齐为香港新一代鼓舞，为佢哋努力、营造良好嘅成长环境，就好似壁画上充满「香港情」嘅画面一样。



KellyChu



文体旅局局长罗淑佩更与大众一起为承启道变电站增添色彩。