李纯恩 - 酸爽 | 好好过日子

天气大热，跟拍档Artha在太阳底下三场网球双打比赛打下来，浑身湿透，人像从水里捞出来。最后得了个亚军，算有交代了。



出了这么多汗，身体内的电解质流失，未及补充的话，肌肉会酸痛。记得有一次跟张学友打球，也是这么热的天，也是汗出如浆。我准备了两罐宝矿力，休息的时候喝一些补充一下电解质，但学友见了就说「肥仔水呀！」，耍手拧头，坚决不喝。由此可见，像他这一级的明星为保持演出水准，对身体状况的控制多么自律。



这天我没买补充剂，出了那么多汗，少不免肌肉有些酸痛，晚上在床上躺平，四肢一摊，浑身发酸，但又舒服无比。此时不由想起大陆朋友喜欢的一个常用词，叫作「酸爽」。如此浑身酸痛摊在床上，真叫一个「酸爽」。



喜欢运动的朋友一定明白我此时的感受，做运动固然爽快，但运动过后这即酸又爽的感觉，也是一种的享受。前些天在球场上遇到球友Peter，他本来报了名参加这次双打比赛，但因伤退出。我问他哪里伤了？



他笑说，你应该问我哪里还没有伤。



这也是喜欢运动的常态。当一种运动成为嗜好之后，人往往会奋不顾身。所以一齐打球的朋友，没有一个是身上不带伤的，常常旧患未愈，新伤又至。伤势有轻有重，但只要略有好转，便又上场了。身上有伤，运动的时候总会痛疼，但可以忍着继续玩下去，恐怕便是为那一份「酸爽」的痛快。这也是中文有趣的地方，「痛」加个「快」，便不痛了。「酸」加个「爽」，即使浑身酸疼，却也爽了起来。



李纯恩