杨峥 - 当代高级料理代表Mirazur 20周年 自然诗意与分子革命的交会 | 峥活当下

位于法国芒通（Menton）的Mirazur，一直被视为当代高级料理最具诗意的餐厅之一。由阿根廷主厨Mauro Colagreco于2006年创立，在2019年分别摘下米芝莲三星并同时登上「World's 50 Best Restaurants」世界第一的位置。20年后，这间以地中海阳光、山海风土与永续哲学闻名的餐厅，选择以一场前所未见的合作来庆祝自己的里程碑——邀请西班牙料理革命家Ferran Adrià担任「美食策展人（gastronomic curator）」。



Ferran Adrià在全球餐饮史上的地位几乎无人能取代。其传奇餐厅elBulli，曾五度获选世界最佳餐厅，并以「科技情感料理（techno-emotional cuisine）」彻底改变现代料理。液态橄榄、泡沫技法、球化技术等，如今早已成为分子料理经典。相较之下，Mauro Colagreco的料理不强调实验室式炫技，而是聚焦于自然循环、月亮历法、地中海植物学与土地感。他在餐厅周围建立大型permaculture永续菜园，并将花卉、柑橘、海鲜与野生香草发展成极具辨识度的风格。因此，Mirazur与Adrià的合作之所以令人期待，正因为两者看似截然不同：一方强调自然与风土，一方则象征技术与解构。然而，这场20周年企划并未让两种哲学彼此冲突，反而透过策展式思维，让自然与科技、感性与理性产生深度交织。



为期6个星期的周年企划历时多月研发，宾客抵达后，首先会欣赏一场小型展览，了解Mirazur 20年来的创作脉络与研发过程。Ferran Adrià以「策展人」身份重新整理Mirazur的创作历史，分析哪些食材定义了Mirazur、哪些作品代表转折、哪些技法象征突破，再将它们重新编排成约30道小型菜式的「章节式菜单」。



首先在花园招待的标志性「液态橄榄」，选用餐厅自家园区的橄榄品种，外膜更加细腻，入口瞬间释放的，不仅是油脂与咸香，更带有草本与海风的余韵，像是在向两个时代同时致敬。正式进餐前，在厨房上桌空间品尝的「月光牡蛎」，则进一步模糊料理与感官艺术的界线。当牡蛎被端上时，伴随雾气与矿物气息缓缓升起，光影投射在盘面之上，让味觉体验延伸至嗅觉与记忆层次。这不只是吃一道菜，更像拉起沉浸式剧场的帷幕。



周年菜单中，最重要的核心之一，是重新演绎Mirazur 20年来最具代表性的料理。经典如「甜菜根与鱼子酱」，在这次版本中被重新修饰成更精细、更简约的形态。薄切盐烤甜菜根搭配鱼子酱忌廉酱汁，将土地的甘甜与海洋的鲜味融合得极为细腻。看似简单却极度讲究平衡的风格，正是Mauro Colagreco的料理核心。另一道的「青豆、奇异果与云呢拿」，则完美展现他对植物风味与季节感的细腻理解。丝绒般柔嫩的青豆保留初春刚采摘时的鲜甜与青草香气，奇异果则带来锐利而明亮的酸度，云呢拿作为一种温柔的背景气息，提供忌廉般圆润的尾韵，将酸与青涩细腻地包覆起来，像是把春天花园与地中海空气浓缩在同一道菜之中。由于Mirazur坐落于法国与意大利交界的柑橘产区，柑橘元素始终是其DNA。其中一道以柑橘冰沙搭配生海鲜的作品尤其受到赞赏，酸度与咸鲜之间的平衡，仿佛将地中海的阳光也一并入馔。



Mirazur与Ferran Adrià的这次合作，不仅向过去20年的辉煌致敬，更揭示了高端餐饮的下一个方向——在自然与科技之间，在感性与理性之间，寻找新的平衡点。当最后一道料理落幕，留下的并非单纯的味觉记忆，而是对未来的想像，对未来的期待。



杨峥

位于南法芒通的米芝莲三星Mirazur，环境舒适优雅，俯瞰海天一色迷人景致。

在参观展览期间，香槟盛载于一朵鲜玫瑰之中，极具幽默与诗意。

晚宴结束后，Mauro Colagreco特意从马德里请来顶尖Flamenco团体表演助兴，让60位宾客共同度过难忘的一夜。

充满地中海气息，近乎焦糖化的酥脆外层承托着雅枝竹的柔嫩甘香，细腻轻盈，清新吸引。

青豆的柔嫩绿意、奇异果的酸亮光泽，以及云呢拿若有似无的轻柔余韵，好一幅春日风景画。