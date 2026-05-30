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林静 - 运动旅游 | 红棉树下

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林静
19小時前
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生活 专栏
內容

　　朋友聚会，话题已从「去哪里打卡」变成「去哪里打网球」。打开社交媒体，演算法不断推送清迈的红土场、曼谷的夜间网球中心，以及布吉岛海边的度假式训练营。看着朋友一身网球装束在棕榈树下挥拍，我不禁想香港能否加入这股运动旅游风。

　　运动旅游的核心，早已超越观赛，转向深度体验，马拉松比赛就是成功例子。网球旅行也在发展中，因为它能融合运动、社交与度假，门槛适中，适合三五知己同行。泰国成功之处，正是将网球包装成「阳光假期」的一部分。费用亲民、配套完善，球场连接着按摩池和池畔酒吧，打完波即可跳入泳池，晚上品尝正宗泰菜。

　　反观香港，并非没有潜力。我们的网球传统深厚，每年香港网球公开赛吸引国际目光，社区球场亦藏于城市角落，比如维园旁闹市中的网球场，或宝云道被山林环绕的场地，本身就极具城市特色。问题是，我们从未认真以「运动旅游」的角度包装这些资源。

　　香港要发展运动旅游，不必复制泰国的度假模式，反而应凸显自己的「城市球场」魅力。想像一个专为游客设计的网球体验团：上午在闹市球场跟本地教练学艺，下午穿梭旺角尖沙咀体验本地文化，晚上到各区搜寻美食。完成三日两夜训练后，亦可以到郊外走走，体验香港美丽的山水，延长旅客在香港逗留时间，亦可填补旅游淡季的空档。

　　关键在于心态转变。香港旅游业长期依赖购物和美食，但当旅客口味转向深度体验，我们必须敢于挥出新一板。运动旅游不需要大兴土木，只需将现有资源重新用创意包装。

林静

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