KellyChu - 7仔旗下品牌7 SELECT研发推出 日本人气「水果系列」三文治 | Executive日记

为食Kelly又同大家介绍城中美食新宠儿，就系7-Eleven自家品牌7-SELECT最近推出嘅日本超人气「水果系列」三文治！今次系列有士多啤梨忌廉三文治及杂果忌廉三文治两款口味，据悉香港团队耗时超过1年与日本团队反复研发，选用咗日本一等小麦粉制作，并配搭日本特调忌廉，加上香甜水果，每一啖都充满着酸甜平衡嘅幸福感！



团队深知港人热爱日系甜点，因此首度推出独家「7-SELECT水果系列」，以日系甜点水果忌廉三文治为蓝本，用100%日本面粉制成松软方包，夹着口感细滑嘅日本特调忌廉，香甜而不腻。此外，喺韩国、台湾便利店热卖嘅韩式滑蛋吐司亦正式登陆7仔。新品将香浓芝士配上惹味餐肉与嫩滑滑蛋，经加热后，温热饱满嘅口感层次分明，让大家随时随地享受地道韩式疗愈滋味。



KellyChu