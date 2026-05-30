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KellyChu - 培幼会「Dress White Day」行动 响应5‧28世界月经衞生日 | Executive日记

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KellyChu
19小時前
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　　日前星期四大家出街有冇留意到多咗人着白色衣服？原来5月28日系世界月经衞生日，国际培幼会（香港）发起「Dress White Day」行动，鼓励企业及大众穿着白色衣服，表达对月经健康嘅关注，以行动打破「月经来不能穿浅色衣物」之迷思与恐惧，并呼吁社会正视月经作为性别平等与公共健康嘅重要议题之一。

　　培幼会指，现时全球只有39%学校提供月经健康教育，代表不少女童在初次经期前，未必能获得足够知识准备，容易因不理解身体变化而感到困惑；同时，月经污名往往令女孩把问题藏起来，甚至在月经时选择回避参与学习相关活动，进而影响学习表现，形成恶性循环。

　　月经系女生自然生理现象，理应受到接纳与尊重。国际培幼会去年于全球透过97个项目，为超过107000名女孩与妇女提供月经用品与相关教育；亦推出「月经友善企业计划」，邀请企业在工作环境中建立更贴近需要的安排，例如提供免费衞生巾，及容许女性雇员每月享有月经假期或经期时在家工作。

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