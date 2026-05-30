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KellyChu - 昂坪360严打街头兜售 提醒旅客误购非官方票无法上车 | Executive日记

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KellyChu
19小時前
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　　去昂坪360搭缆车，系唔少旅客同港人嘅指定动作。不过近排东涌缆车站附近，成日有人怀疑着住同昂坪360职员相似嘅制服，喺街头兜售缆车门票，仲搞到有人误买非官方门票，去到闸口先发现上唔到车，认真扫兴！

　　为咗打击呢啲街头兜售行为，昂坪360昨日加强措施，包括喺前往缆车站沿途嘅当眼处摆放大型及清晰嘅告示，仲喺现场加派人手，提醒旅客唔好买街头兜售嘅缆车门票，务求由源头堵截，防止有旅客误购非官方授权嘅门票。佢哋嘅前线票务人员会喺登车前检查门票，如发现有旅客持有非官方门票，就唔可以上车。

　　昂坪360发言人话，公司会持续监察情况，同相关政府部门合作举报及打击未经授权转售活动，仲再三呼吁公众同访港旅客，务必只经官方网站、东涌或昂坪缆车站售票处，同官方授权网上平台及代理买飞。

　　有现场市民同Kelly讲，今次措施做得好好，沿途告示同职员指示都好清晰够专业，有效保障旅客权益，唔会再因为误买街头兜售嘅门票而蒙受损失。呢番说话，相信讲出咗好多真正想开心搭缆车嘅游客心声！

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