KellyChu - 展出200件Marvel极罕签名珍藏 美国动漫展Comic Con登陆香港 | Executive日记

起源于美国圣地亚哥嘅著名国际动漫展「Comic Con」今年首度登陆香港，由昨天起一连三日于会展举行。场内涵盖荷里活、欧美及亚洲电影、游戏IP、玩具品牌等，不但邀得国际巨星登场，Marvel漫画大师Bob Layton亦专程飞来香港赴会，无疑系本港今年最大型嘅流行文化盛事，大批「次元」粉丝入场朝圣。其中4层楼高嘅悟空最为吸睛，成为会场最受欢迎打卡位。



Comic Con将电影、漫画、动漫、电玩、收藏品与创意文化完美融合，系动漫迷必去嘅潮流派对。首届香港Comic Con吸引不少国际与本地IP参展，其中Sony Pictures展出新作《蜘蛛侠：英雄重生》全新造型；《星球大战》系列最新作品《曼达洛人与古古》亦首次于美国以外展出电影戏服及道具造型。本地代表Casetify x Tamagotchi联乘系列也参与展出。



另一大亮点要数Signholic展出及出售嘅大量亲笔签名珍藏，佢哋精选咗200件极罕Marvel亲笔签名珍藏展出，包括铁甲奇侠、美国队长、雷神奇侠、鹰眼、变形侠医及绯红女巫等。《Rick and Morty》漫画家 David Angelo Roman亦携同其创作Pickle Rick出席香港Comic Con，并于艺廊与粉丝见面及即席创作；香港著名漫画家曾伟文和冯展鹏，在现场揭晓为大会设计嘅主题海报。同场亦有《铁甲奇侠》共同创作者、国际传奇大师Bob Layton。



KellyChu

场内美女如云。