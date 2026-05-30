谭纪豪 - 日挂中天格外红 | 无名指

骄阳似火，晒到头昏目眩，就想起「羿射九日」的神话。天上有十个太阳，大地干裂，河水枯竭，《淮南子》描述为「焦禾稼，杀草木」，种在地上的都活不下去，「而民无所食」，人都快饿死了。

此时羿隆重登场，他的出身有两种说法，一说他因善射而被尧请来为民除害，另一说是他原为神仙，天帝帝俊命他下凡拯救万民，他弯弓射下九日，也就是帝俊和羲和所生的九个孩子，得罪了天帝被贬凡尘。以前我总无法理解其中的逻辑，帝俊十个儿子在人间闹事，羿受命处理必有冲突，天帝为何没加约束？后来历史看多了，才明白这样的事情并不稀奇，先救天下苍生，再报杀子之仇，在帝王眼中没有矛盾。可怜羿无端被搭进来，注定要成为悲剧英雄。他为了重返神界，向王母娘娘求不死药，却被妻子嫦娥吃了独自奔月。最后这位射九日救万民的英雄，竟被妒忌的徒弟逄蒙用桃木杖在树下打死。

任你本领再高，终究还是被命运摆布。孙悟空翻再多觔斗也逃不出如来佛的手掌心，我等凡夫俗子又怎能避得开当空的艳阳呢？去年辛芷蕾夺威尼斯影后的电影叫《日挂中天》，片名取自唐涤生《紫钗记》唱词「日挂中天格外红」，粤剧最终剑合钗圆，电影中却是悲剧收场，尽管他们没有一个是坏人。

站在乱吐火舌的晴空下，我在满身汗水中幡然醒悟，羿射九日讲的不是人定胜天的抗争精神，也非不惜牺牲为民请命的政治寓言，它只是埋在我们基因深处的宿命论。

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谭纪豪