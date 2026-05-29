项明生 - 佛诞大迁徙 | 非诚勿游

刚刚过去的佛诞假期，我结夏安居，在家茹素，浴佛念经。足不出户，这个户，是我在深圳的新家，上FB隔岸观火。各个陆路口岸，全部人山人海，根据不完全统计，排罗湖口岸1小时，过了关地铁月台也大挤塞，连头等车厢都挤不上去。



排莲塘口岸两小时，一半时间在排队过关，因为这个口岸没有地铁，还要排一个小时等出市区的巴士及小巴。深圳湾口岸的战况更激烈，承载的人流车流不止深圳南山区、宝安区及福田区，还有经过深中通道前往中山珠海，所以下午6时已经动弹不得。似乎最快是福田口岸，连平时拍乌蝇的皇岗，全部排到出关口外。个个谂住玩到最后一刻，食埋晚饭揼埋骨，几十万人冲去关口逼返屋企翌日返工，排1至3个钟头是常识吧！过了关，仲要排巴士同小巴，地铁都逼唔上，30几度高温煎熬，加埋无数人的狐臭汗味，真系人都癫！最醒的莫如搭高铁，如果你能预先抢到票的话，14分钟可由福田直达西九，一列「和谐号」列车的载客量为480人，过关和谐轻松。



今年截至5月2日，经深圳各口岸出入境人员突破1亿人次，较2025年提前17天达成，日均客流82.5万人次，同比2025年增长13.5%，稳居全国第一。但好像昨晚这样，单向已经过百万人次入境，简直可称为史诗级百万港人大迁徙！



随着今年中最大的陆路口岸皇岗开关，过两年再重开沙头角口岸，相信这种大塞车塞人会有所改善。当然，最好的愿景就是取消一国中的关口，人流车流自由流动，大湾区更加融合。



项明生