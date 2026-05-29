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胡慧冲 - 冇钱唔好去泰国？ | 笔泰冲动

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胡慧冲
8小時前
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生活 专栏
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　　最近喺社交媒体，尤其马来西亚好多网媒，都不停提醒大家一件事：「而家入境泰国，一定要带够20,000泰铢现金，否则可能会被拒入境！」

　　甚至有人讲到好恐怖，好似而家泰国Immigration会大规模抽查，如果你冇足够现金，就会即场拒绝入境。其实情况系咪咁严重呢？

　　首先，20,000泰铢现金或者等值外币呢条规定，其实已存在多年，唔系新法例，只系以前基本上冇点执行，所以好多人都唔知道。最近的确有西方人士因为呢条规定而被拒入境，其实疫情前都曾发生过类似情况。但问题重点唔系「无啦啦抽查你有冇带钱」。通常被查嘅原因好简单：第一，你造型太独特，睇落根本唔似一般游客。第二，当Immigration问你酒店住宿地址、旅游目的时，你答唔出，甚至行李都唔多件，咁样人哋自然会怀疑你系嚟做黑工而非旅游。

　　事实上过往真系有好多呢类Case，尤其近年多咗好多来自世界各地人士，喺泰国唔同地方建立自己嘅小社区，开酒店、餐厅、瑜伽班等等。问题系，当中有唔少唔单止涉及非法外劳，甚至可能涉及非法投资。好多呢类人士利用泰国60日免签，60日后再留60日……久而久之，泰国变成佢哋第二个家，而泰国政府开始觉得呢种情况已经唔太健康。

　　老实讲，如果你系正常香港游客，甚至一家大细去旅行，点会无端端Check你有冇带够钱？所以大家其实唔需要太担心。只要你唔系经常性极度频密出入境，唔系太离谱，正常打扮、正常旅游、有少少钱傍身，其实一般都冇问题。当然，有啲人因为另一半喺泰国，想长时间陪伴对方，呢点我明白，但泰国Immigration未必明白，佢哋只会怀疑你留低工作。另外，20,000泰铢其实大概都系5,000港币左右，有人钟意草根玩法，住朋友屋企、食平民嘢，未必会用到咁多钱，但你带定傍身，其实都唔系坏事。

胡慧冲

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