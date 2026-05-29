冯应谦 - 花样男的文青新加坡地图 | 花样男教授

之前分别介绍了首尔和北京的最新潮点，今个星期轮到新加坡。花样男当然不会跟「一家大细」的旅行团去圣淘沙、环球影城、或者夜间动物园等景点。贯彻始终，要发掘另类文青打卡点。



新加坡购物最集中的地方莫过于Orchard Road附近的商场，例如从前新加坡青少年去的Centrepoint，或者现在最多人的Orchard Central。不过沿Orchard Road的购物商店，大多是国际大牌，香港也有，价钱亦相若。高级时尚或本地设计则较为分散。我会推荐既能选购高级时尚，又有艺术文化气息的Dempsey Hill。Dempsey Hill前身是殖民地军营，之后也曾是新加坡政府人力局，现在则成为结合时尚买手店、艺术文化和特色餐饮的潮流据点。



购物方面，最具代表性的莫过于Dempsey Hill Block 18的Dover Street Market Singapore。在全球各大城市，Dover Street Market都会选址于当地最in、最具个性的地区，例如Ginza、Paris、London、New York，新加坡也不例外。虽然远离市中心，但去这里很有朝圣的感觉。店内如Rich Owens、Comme Des Garçons、Junya Watanabe和Stussy等品牌，都让人眼花缭乱。我去的时候，好多品牌还有六折优惠。至于想感受文化艺术，Redsea Gallery绝对值得一访，这里有来自印尼、澳洲和非洲的画作，很多是一般艺术展览很难看到的，而且价钱亦相当亲民。



下次有机会再跟大家分享一些新加坡不一样的潮流角落。旅行不止局限于地标和购物，发掘城市里的细节，才是真正的旅人乐趣。



冯应谦