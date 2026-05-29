邓达智 - 棠人街烧猪仔骨 | 智智乐GO

为食友的我带队前往元朗「大棠有机生态园」参观，终极目标：品尝全港No.1；皮脆肉嫩荔枝炭烧鸡，地下泉水「过冷河」健壮肉厚而爽甜古法蒸几斤重水库大鲩鱼，地下泉水发出花生芽菜共炒绿豆芽……



谁知荔枝山庄梁氏兄弟之一，热心元朗社会事务福元兄特别安排，让仰慕粉丝，却从没机会进入果园摘树上熟蔬果的朋友们难得机会，踩着田土采摘刚熟透毋须煮熟，生吃也甜到飞起的粟米；香喷喷用作手打柠檬茶的香水柠檬，还有刚熟巨峰葡萄……



其他品种，例如特别受欢迎的香印葡萄，仍需待至六月底七月……「到时欢迎再来！」福元兄亲切叮嘱。



到包房等候主角登场，上述菜式渐次上桌之前……经理姐姐先捧上，娓娓道来：「福元哥特别安排：烤羊肉及烧猪仔骨」。



天气仍属春寒料峭季节，曾经来过参观设置冷气空调的蒙古包，及就地烤熟半边连皮带骨羊仔肉。那次经验因为我们晚点影响，并未尝得刚烤好的羊架；这次时间控制准确，眼与口福齐至，感受天花板水平色、香、味！



除非茹素，港人与广东烧腊的感情简直与生俱来。然而烧猪仔骨？听都未听过！带着半信半疑，尽管试一块如何？香、甜、嫩，咬落不在肉厚，却由香气及肉质主导，味道吃过回甘；人人争相要求再来一份，甚至打包几份……



经理姐姐回答：每日出品按采购食材猪仔骨多寡而定，福元哥特别留起最后一份（九件，我们十个人），让邓生朋友们尝新而已。这烧猪仔骨人吃人爱，餐餐售罄！



味过留痕，以为自己念念不忘；队员之一「华嫂冰室」主人华嫂急不及待，相约过去打工岁月，定期约叙的亲厚工友十二人，立刻订位；指定，央求福元兄预留不单止一份，务求众友大快朵颐，两份？未够喉，足足订三份，主菜上桌之前，饮冰冻啤酒，不切，用手撕开趁热食荔枝柴烧鸡，同时噒着烧猪仔骨；谋最新平实民间喜乐的定义，大快人心！



邓达智