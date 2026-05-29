Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

邓达智 - 棠人街烧猪仔骨 | 智智乐GO

智智乐GO
智智乐GO
邓达智
8小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　为食友的我带队前往元朗「大棠有机生态园」参观，终极目标：品尝全港No.1；皮脆肉嫩荔枝炭烧鸡，地下泉水「过冷河」健壮肉厚而爽甜古法蒸几斤重水库大鲩鱼，地下泉水发出花生芽菜共炒绿豆芽……

　　谁知荔枝山庄梁氏兄弟之一，热心元朗社会事务福元兄特别安排，让仰慕粉丝，却从没机会进入果园摘树上熟蔬果的朋友们难得机会，踩着田土采摘刚熟透毋须煮熟，生吃也甜到飞起的粟米；香喷喷用作手打柠檬茶的香水柠檬，还有刚熟巨峰葡萄……

　　其他品种，例如特别受欢迎的香印葡萄，仍需待至六月底七月……「到时欢迎再来！」福元兄亲切叮嘱。

　　到包房等候主角登场，上述菜式渐次上桌之前……经理姐姐先捧上，娓娓道来：「福元哥特别安排：烤羊肉及烧猪仔骨」。

　　天气仍属春寒料峭季节，曾经来过参观设置冷气空调的蒙古包，及就地烤熟半边连皮带骨羊仔肉。那次经验因为我们晚点影响，并未尝得刚烤好的羊架；这次时间控制准确，眼与口福齐至，感受天花板水平色、香、味！

　　除非茹素，港人与广东烧腊的感情简直与生俱来。然而烧猪仔骨？听都未听过！带着半信半疑，尽管试一块如何？香、甜、嫩，咬落不在肉厚，却由香气及肉质主导，味道吃过回甘；人人争相要求再来一份，甚至打包几份……

　　经理姐姐回答：每日出品按采购食材猪仔骨多寡而定，福元哥特别留起最后一份（九件，我们十个人），让邓生朋友们尝新而已。这烧猪仔骨人吃人爱，餐餐售罄！

　　味过留痕，以为自己念念不忘；队员之一「华嫂冰室」主人华嫂急不及待，相约过去打工岁月，定期约叙的亲厚工友十二人，立刻订位；指定，央求福元兄预留不单止一份，务求众友大快朵颐，两份？未够喉，足足订三份，主菜上桌之前，饮冰冻啤酒，不切，用手撕开趁热食荔枝柴烧鸡，同时噒着烧猪仔骨；谋最新平实民间喜乐的定义，大快人心！

邓达智

最Hit
向太爆一顶流男星当众向她下跪 为认契妈不理巨星身份 向太赞冇城府曾捐巨款脤灾
向太爆一顶流男星当众向她下跪  为认契妈不理巨星身份  向太赞冇城府曾捐巨款脤灾
影视圈
11小時前
日挨3小时深港通勤！港女3年住匀深圳公开真实生活 指一类人不宜搬 7千租900呎揾房有秘技｜Juicy叮
日挨3小时深港通勤！港女3年住匀深圳公开真实生活 指一类人不宜搬 7千租900呎揾房有秘技｜Juicy叮
时事热话
17小時前
「星球大战」式灭蚊｜国产神器激光每秒击落30多只 众筹达$1950万海外爆单︱有片
00:17
「星球大战」式灭蚊｜国产神器激光每秒击落30多只 众筹达$1950万海外爆单︱有片
奇闻趣事
3小時前
马贯东卷入「李家风暴」后首现身 一视帝偕女友用行动力撑好兄弟 继续善举获网民激赞
马贯东卷入「李家风暴」后首现身 一视帝偕女友用行动力撑好兄弟 继续善举获网民激赞
影视圈
17小時前
Driscoll&#039;s蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢字？
Driscoll&#039;s蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢行字？
饮食
2026-05-27 19:23 HKT
本地连锁时装店「THE ASH」全线结业！8间分店6月同步关门 推帽子、T恤半价优惠告别
本地连锁时装店「THE ASH」全线结业！8间分店6月同步关门 推帽子、T恤半价优惠告别
生活百科
22小時前
90年代小生何宝生弃百亿身家出家真相曝光 林韦辰代友平反烂赌传闻 苦等多年未剃度全因这牵挂
90年代小生何宝生弃百亿身家出家真相曝光 林韦辰代友平反烂赌传闻 苦等多年未剃度全因这牵挂
影视圈
2026-05-28 09:00 HKT
印度集体婚礼 42准新郎盛装赴会 最后0新娘现身
即时国际
7小時前
周亦卿2015年立遗嘱前9日赠长女周莉莉5432万元支票及五女周蕙蕙花园台单位，周莉莉收支票之余，对五妹亦获赠物业感到不满。资料图片
其士争产案丨2015年遗嘱订立前9日收父亲5432万元 周莉莉对周蕙蕙亦获赠花园台物业感不满
社会
16小時前
「热就出厅坐！」33.7度高温 工人姐姐早1小时开冷气被公审 网民起底雇主惊揭更凉薄前科｜Juicy叮
「热就出厅坐！」33.7度高温 工人姐姐早1小时开冷气被公审 网民起底雇主惊揭更凉薄前科｜Juicy叮
时事热话
20小時前
更多文章
邓达智 - 一弯新月照轻容 | 智智乐GO
　　「轻容」：如瀑布流淌光芒的轻纱衣裳，一种古代矜贵的服饰。 　　今年推出「容月」糭子里的一种味觉描述，外层是薄如蝉翼隐隐约约的糯米，饱满豆沙的内容被这层似有还无的米衣拥抱，目的让食客感受精挑细作良品豆沙的澎湃满足⋯⋯ 　　上述文字，源自容太吴卉裳对其研究长达12年，不断推陈出新，终于从传统糭子制法中获得解放及提升得出名为「轻容」的「容月」系列糭子；笔者消化了文字尔后的了解。 　
2026-05-22 02:00 HKT
智智乐GO