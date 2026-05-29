查小欣 - 海洋公园睇鱼鱼 | 查乜料

阿仔与新抱带同百日孙仔（见图）远道回港见亲友，其中一个节目是要求带孙仔去海洋公园睇鱼鱼，最佳位置当然是去园中的海龙王餐厅，在这全港最大型水族馆餐厅边尝美味菜式，边近距离看鱼群悠闲游弋，碰巧遇上潜水员在水族缸中喂鱼，氧气气泡源源升起，吸引大人小孩站在缸前兴奋欣赏，笑声欢呼声此起彼落，孙仔虽手抱咁大也开心得笑个不停，尤其当魔鬼鱼在他面前游过时，他更张大小咀甜笑，正是打卡好时机。阿仔跟新抱拍拖时曾来此晚餐，此行是特意带儿子来分享他们的甜蜜时光。



开饭喇！餐厅经理Henry特地预留了招牌「秘制葱头嘉美鸡」，好介绍，鸡肉软稔得来有咬口，葱头切丝加秘制酱汁，umami！「锅贴大明虾」，虾多士变奏版，用原只新鲜虎虾夹多士，而非虾胶，虾肉新鲜多士脆口，上好前菜。芙蓉鲜虾蟹肉，一次过满足阿仔和新抱喜欢吃虾蟹的口味。上汤菠菜苗，鲜嫩，火候刚刚好。瑶柱鲍鱼鸡粒炒饭，有惊喜，真材实料，每匙饭都有大大粒鲍鱼和鸡肉，饭粒干身却挂满鲍汁，色香味俱全，再饱也吃了一大碗。



因时间关系，未及见识有「中国饮食文化大师」之称的客席总厨尹达刚师傅的拿手菜式「金装富贵鸡」，三黄鸡，酿入花胶、海参、鲍鱼、冬菇，用鲜荷叶、牛油纸及酒坛泥包裹烤焗3小时，相当吸引，下次定要跟吃货们来共享。



查小欣