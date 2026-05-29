KellyChu - 港铁联故宫馆推古埃及主题巡回展 法老铁仔 法老猫 现身9站任打卡 | Executive日记

香港生活节奏快，大家平时搭港铁都行色匆匆，希望尽快赶到目的地，然而，当我哋停一停，睇一睇周边嘅事物，或者会发现更多有趣事情，甚至偶遇从古埃及穿越到现代世界嘅「法老」。港铁公司与香港故宫文化博物馆合作推出《当铁仔遇上法老猫－－古埃及文明奇异》巡回展览，喺9个港铁车站及商场，设置打卡点及互动装置，以打造一条横跨多区嘅文化探索路线，让市民轻松踏上一场穿越五千年古埃及文明嘅奇幻旅程。



是次展览昨天率先喺香港站－－中环行人隧道「港铁艺术舞台」启航，将这人来人往嘅空间摇身一变成为沉浸式古埃及神殿场景，1.4米高嘅「法老铁仔」和「法老猫」带领乘客走进古埃及主题列车车厢，与巨型金字塔装置打卡，并体验圣书体互动装置，亲手将自己嘅名字转换成古埃及象形文字，领会呢个古文明嘅神秘魅力。



展览之后会去到金钟站、中环站、香港西九龙站、红磡站、九龙塘站、九龙湾站，以及圆方和青衣城。每个站点都有不同嘅古埃及元素等大家发掘，进一步了解更多背后嘅文化故事。而于不同站点集齐4款或以上「法老铁仔ｘ法老猫」电子徽章，更可换领限量版礼盒－－内含法老铁仔及法老猫咪毛绒挂件，并配以车长名牌、马赛克风挂扣等装饰配件，别具收藏意义。



KellyChu



凭「Rap式」分流爆红嘅Hinson获赏识加入港铁公关部后，昨为出席巡展开幕礼嘅嘉宾担任导赏员。