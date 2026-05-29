KellyChu - 拟邀入经民联 今总部开记者 卢伟国与未婚妻党友前「激咀」 | Executive日记

经民联主席卢伟国传出再婚喜讯，与年轻他40年嘅粤剧演员余仲欣拉埋天窗。二人婚讯引起热话，有消息指，卢伟国日前带同余仲欣出席立法会党团会议时，于党友面前「激咀」对方，爱得火热。他们今天将于金钟经民联总部举行记者会，正式向外界宣布这桩喜事，交代更多。



卢伟国本周二带同余仲欣出席立法会党团会议，向党友介绍这位未婚妻，大赞欣赏其粤剧造诣，指她钢琴和二胡都达到演奏级。余仲欣当天亦即场演奏二胡，以乐会友。然而余二胡都未放下，卢伟国便肉紧捉着她手臂，于党友前「激咀」对方晒恩爱，随后全场大合照，可谓热闹。



二人在粤剧上有多次合作，包括曾于粤剧剧目《烂赌二赎老婆》同台饰演夫妻。有指卢伟国感觉双方投契，在一次表演后向女方表白。但亦有多个说法称，余仲欣系由卢伟国已故原配黄少珍介绍认识，当时余仍读小学，首次赢得全港粤曲比赛小学组冠军，由此结下缘份。



消息表示，卢伟国拟邀请余仲欣加入经民联，对方已经答应。有党友相信，读毕城大兽医学士嘅余仲欣，或可为经民联带来多一位专业人士生力军，加上她在文化领域上颇有成就，对此表示欢迎。据悉二人婚礼定于10月11日在赛马会双鱼河乡村会所举行。



KellyChu



卢伟国与余仲欣甜蜜恋爱。