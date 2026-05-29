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李纯恩 - 鸡无鸡味 | 好好过日子

好好过日子
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李纯恩
8小時前
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生活 专栏
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　　超市买了一只鸡，加金华火腿加羊肚菌炖了一锅鸡汤，汤里有火腿味有羊肚菌味，就是没有鸡味。这一锅鸡汤补不了味，更不要说心灵了。

　　这也是如今的常态，在香港若是炖一锅鸡汤吃出鸡味来，会令人感到意外。前些年乐富街市有一个鸡档会专门卖鸡架子，不知从哪里来货，整只鸡骨架没多少肉，但用来熬鸡汤则鸡香浓郁。后来懒得过海就少帮衬了。如今喝了没有鸡味的鸡汤，不由想念起来。

　　从前有个女艺人主持饮食节目，介绍食物的时候不大会用形容，于是吃鱼会说「鱼有鱼味」，吃鸡会说「鸡有鸡味」。当时的观众听了都笑，鱼自然有鱼味，鸡当然有鸡味，这不是废话吗？不料时移世易，到了今天，鱼没有鱼味，鸡没有鸡味，女艺人当年的金句，现在成了真理。如果今天还有饮食节目主持人在镜头前吃鱼食鸡，一口一个「鱼有鱼味」、「鸡有鸡味」，会让萤幕前的观众流下羡慕的口水。

　　今天要在香港吃到一锅有鸡味的鸡汤，真的不容易。这也是有时候去大陆旅行，在乡下地方吃农家菜，那一锅飘着黄油的鸡汤是那么令人念念不忘。潮州有个厨师作弊的故事，说从前一家寺庙举办斋菜烹饪比赛，有个参赛的厨师在家煮了一锅浓鸡汤，然后把一条毛巾浸在汤里，待毛巾饱吸汤汁后再搭起来晾干。第二天他就带了这条毛巾进庙比赛，顺利通过了门口的食材检查。做菜煮汤的时候，他把毛巾放进汤里，鲜味从毛巾里溢出来，一碗「斋汤」喝得评判老和尚赞不绝口，结果夺冠，得了头等奖。这个作弊的厨师用的当然是潮州土鸡，要是他用的是今日香港超市鸡，那就白忙了。

李纯恩

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