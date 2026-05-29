七仙羽 - 马鞍山九运当旺？ | 七仙语

有个客人找我看风水，他面对大破财及其他问题。他说︰已经搬去了马鞍山，不是说九运住马鞍山就会发达吗？那怎么我破了大财？我说，按照这个理论，那么马鞍山全部都是富人，没有穷人？



马鞍山的风水在「九运」（2024至2043年）当旺，因为马鞍山属于「北面见水」的格局，符合九运「零神水」的特征，有利于财运，但风水好坏深受具体屋苑位置、峦头（地形）及个人命格影响。九紫离火运，凡是北面见水被视为旺财之象，称之为「零神水」。马鞍山沿海一带（如迎海、乌溪沙）面向吐露港，符合此格局。九运南方见山为好，马鞍山山脉整体不错，符合「坐南朝北」或「坐东南朝西北」的旺财格局。马鞍山全部都好？并非所有马鞍山单位都符合「北面见水」，甚至出现「零正颠倒」（例如山水位置放错），则会变成「丁财两败」。例如某屋苑为例，非全部单位皆旺，尽管有很多风水师点名其向海单位风水好，但因楼宇排布弧度不同，每栋大厦的朝向角度不同，只有符合特定精确方位的单位才是好风水。



另外，望海向北的楼宇，冬天冷风较大，湿气较重，实际居住体验舒适度也要考虑在内，「理气」与「峦头」需配合才可以。一个人的运势不仅仅取决于房子，如果个人本身八字行运，即使住在非顶级风水屋一样顺利，因为命排第一、运排第二、风水排第三。买房、租房前必须请教专家细看「分金」（具体方位），绝非单凭「北面有海」就必定富有。



马鞍山作为九运潜力区之一，确实存在部分优质的「风水屋」，但并非区内所有楼宇都同样好。在选择时，应结合个人命格八字、大厦具体座向、室内布局综合考虑。



七仙羽