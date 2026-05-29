麦华章 - 牡丹绿叶相得益彰 | 玫瑰人生

香港意大利餐厅当中，尖沙咀马哥孛罗酒店的Cucina是我心头好，因很欣赏其意籍总厨Andrea Delzanno的超卓厨艺。最近该店邀得意大利米芝莲名厨Theodor Falser专程来港献技，与Chef Andrea联手炮制充满地中海风情的意式佳肴，并配以意北Trentino的精品葡萄酒，如此精彩的美酒佳肴宴，我的Mak Sir Gourmet Club又怎会错过呢！



Mak Sir Gourmet Club向以佳肴美酒会友，每次所搞美食聚会出席率都相当踊跃，会员多达100多人，皆因宗旨是宁缺勿滥，每次美食会除要有特色美味佳肴外，还要物超所值，性价比高。这次美食会跟Cucina合作，因场地所限，仅得35个座位，报名通告发出数小时已告爆满。



Chef Theodor来自意北阿尔卑斯山区的South Tyrol，入厨逾37载的他，曾于著名酒店如凯悦、香格里拉及Fairmont任厨，更于2014至2025年连续10年以色香味型俱全的精湛厨艺，为意北度假酒店Johannesstube餐厅摘下米芝莲1星，当中他崇尚采用大自然新鲜高质食材去演绎山海交融的意式佳肴，尤得食客欢心。



当晚我们的美酒佳肴宴共6道菜式，包括：鹰嘴豆薄脆配柑橘腌有机三文鱼、西西里岛海螯虾他他，带子伴意大利猪毛菜及萨丁尼亚岛乌鱼子，腌吞拿鱼伴意大利饭，香煎虎虾，主菜烧和牛柳配巴尔马火腿千层面，以及甜品腌草莓配陈醋雪糕及汽泡酸奶。菜式用的尽是高质时令食材，包括多款来自地中海的海鲜，令人有一吃难忘满口皆鲜的快感。



至于当晚配对佳肴的汽酒、白、红葡萄酒与餐后甜酒，均由意大利酒商BuonVino所供应，乃来自意北山区Trentino的葡萄佳酿，那儿拥典型高山大陆性气候，日夜温差极大，结合冰河冲积成含丰富矿物质的土壤，造就了当地葡萄酒绝佳的酸度、精致的矿物感与和馥郁香气，与是夜美味佳肴相当匹配，堪称牡丹绿叶相得益彰。



麦华章



西西里岛海螯虾他他。