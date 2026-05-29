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Titus - 价值三千的AP | 表奇立异

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Titus
8小時前
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生活 专栏
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　　早两个星期，或许你在香港不同地区，例如铜锣湾或尖沙咀看到Swatch的店舖外大排长龙，又或者你在社交媒体都看到这单风靡全球的新闻。这就是Swatch联乘Audemars Piguet(AP)破天荒推出了一系列的表，名叫Royal Pop。

　　有趣的是，今次推出的竟然是一只陀表，而且挂绳是用皮做的，长度及设计都跟其他正式陀表大有不同。Royal Pop的卖点就是用自己的方式佩戴，男士挂在车里或女士们挂在手袋上，也是一个不错的饰物！

　　这个合作之所以风靡全球，是因为根本没有人想到，实在太突然了。而且，两个品牌可说是天与地；AP是Holy Trinity中的殿堂级品牌，近年还大受欢迎，尤其是年轻一代。相反，Swatch某程度上是潮流物品，甚至有人视为小朋友品牌。价钱及品牌级数上的差距，反而制造出惊喜，有人说今次可以用Swatch的价钱买一只AP。

　　虽然我个人不认同以上说法，但市场看来都不谋而合；外国有不同Swatch店舖外因人群挤拥失控，需要在开售当日关舖。相反，香港虽然人多，但有秩序有规矩。我自己也在开售当日跟朋友亲身到尖沙咀海港城凑热闹，拍了一些访问，在Instagram发布至今已差不多有200万人观看。

　　可笑的是，排队的根本不是什么手表爱好者或收藏家，基本上全都是「炒家」，头20位大多数都是收了钱帮人排队的老人家，当日在人龙旁边就见到很多炒家在观察。我自己不太喜欢这些人，只是乘机赚钱，另一些真正想要的人反而买不到。不过，市场是自由的，我多说也无谓，现实始终是现实。

　　这只表是用 Swatch的手动上链机芯，加上AP标志性的八角形表壳，令很多人感觉自己拥有一只机械AP陀表。实际上，这只售价约3000港元的表，不论是机芯或物料，都是Swatch的，单讲价值我会觉得贵。但这个价位能为市场带来一些创意，当然是好事！

Titus

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