李飞帆 - Buffalo牛头牌 男人爱下厨 低至5折 | 企业热话

懂生活的男人，型！会下厨的男人，更型！对于追求极致的「煮夫」来说，厨房就是他的实验室。火候精准、食材完美熟度，除了技术，你更需要一套能陪你征战多年的「厨具」。Buffalo牛头牌不锈钢厨具像男人一样经得起磨练，耐高温、耐腐蚀，即使豪迈地爆炒或洗刷，使用十年都能保持光洁如新。

由即日起至6月21日更推出低至5折优惠，316不锈钢五层镬28CM（755428A）以特价$529（原价$1,088）发售，而316不锈钢五层深煎锅26CM（76126T）亦只售$299（原价$588）。现凡购物满$188，可加$29换购牛头牌不锈钢二合一开箱剪刀（593026C）一把，价值$188。

*优惠受条款约束。



销售点：各大百货、全线ecLIVING简简单单、HKTVmall及友和