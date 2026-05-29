Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李飞帆 - Buffalo牛头牌 男人爱下厨 低至5折 | 企业热话

企业热话
企业热话
李飞帆
8小時前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　懂生活的男人，型！会下厨的男人，更型！对于追求极致的「煮夫」来说，厨房就是他的实验室。火候精准、食材完美熟度，除了技术，你更需要一套能陪你征战多年的「厨具」。Buffalo牛头牌不锈钢厨具像男人一样经得起磨练，耐高温、耐腐蚀，即使豪迈地爆炒或洗刷，使用十年都能保持光洁如新。

由即日起至6月21日更推出低至5折优惠，316不锈钢五层镬28CM（755428A）以特价$529（原价$1,088）发售，而316不锈钢五层深煎锅26CM（76126T）亦只售$299（原价$588）。现凡购物满$188，可加$29换购牛头牌不锈钢二合一开箱剪刀（593026C）一把，价值$188。

*优惠受条款约束。

销售点：各大百货、全线ecLIVING简简单单、HKTVmall及友和

最Hit
向太爆一顶流男星当众向她下跪 为认契妈不理巨星身份 向太赞冇城府曾捐巨款脤灾
向太爆一顶流男星当众向她下跪  为认契妈不理巨星身份  向太赞冇城府曾捐巨款脤灾
影视圈
11小時前
日挨3小时深港通勤！港女3年住匀深圳公开真实生活 指一类人不宜搬 7千租900呎揾房有秘技｜Juicy叮
日挨3小时深港通勤！港女3年住匀深圳公开真实生活 指一类人不宜搬 7千租900呎揾房有秘技｜Juicy叮
时事热话
17小時前
「星球大战」式灭蚊｜国产神器激光每秒击落30多只 众筹达$1950万海外爆单︱有片
00:17
「星球大战」式灭蚊｜国产神器激光每秒击落30多只 众筹达$1950万海外爆单︱有片
奇闻趣事
3小時前
马贯东卷入「李家风暴」后首现身 一视帝偕女友用行动力撑好兄弟 继续善举获网民激赞
马贯东卷入「李家风暴」后首现身 一视帝偕女友用行动力撑好兄弟 继续善举获网民激赞
影视圈
17小時前
Driscoll&#039;s蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢字？
Driscoll&#039;s蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢行字？
饮食
2026-05-27 19:23 HKT
本地连锁时装店「THE ASH」全线结业！8间分店6月同步关门 推帽子、T恤半价优惠告别
本地连锁时装店「THE ASH」全线结业！8间分店6月同步关门 推帽子、T恤半价优惠告别
生活百科
22小時前
90年代小生何宝生弃百亿身家出家真相曝光 林韦辰代友平反烂赌传闻 苦等多年未剃度全因这牵挂
90年代小生何宝生弃百亿身家出家真相曝光 林韦辰代友平反烂赌传闻 苦等多年未剃度全因这牵挂
影视圈
2026-05-28 09:00 HKT
印度集体婚礼 42准新郎盛装赴会 最后0新娘现身
即时国际
7小時前
周亦卿2015年立遗嘱前9日赠长女周莉莉5432万元支票及五女周蕙蕙花园台单位，周莉莉收支票之余，对五妹亦获赠物业感到不满。资料图片
其士争产案丨2015年遗嘱订立前9日收父亲5432万元 周莉莉对周蕙蕙亦获赠花园台物业感不满
社会
16小時前
「热就出厅坐！」33.7度高温 工人姐姐早1小时开冷气被公审 网民起底雇主惊揭更凉薄前科｜Juicy叮
「热就出厅坐！」33.7度高温 工人姐姐早1小时开冷气被公审 网民起底雇主惊揭更凉薄前科｜Juicy叮
时事热话
20小時前
更多文章
李飞帆 - 优质宠物用品展2026 爱宠人士购物消闲好去处 | 企业热话
　　由展览集团主办的「优质宠物用品展2026」将于6月5日至7日假香港会议展览中心展览馆3CDE举行。博览秉承「缔造优质宠物世界」的理念，继续汇聚全球优质宠物用品及服务，涵盖宠物粮食饲料、饮料、服饰、玩具、美容护理、清洁用品、保健药物及笼舍等，为全港爱宠人士提供一站式购物及消闲好去处。 　　首度登场的大型活体昆虫展览「虫宠特攻队」，展出世界各地超过50种珍贵昆虫品种；同时亦大型室内爬虫活动空
8小時前
企业热话