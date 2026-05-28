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冯程淑仪 - 西九首办AAPPAC年会 推动区内演艺生态发展 | WestK 留声机

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冯程淑仪
16小時前
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生活 专栏
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每年的「香港艺术三月」是视觉艺术界的盛事，而今年十月上旬将有两项表演艺术界盛事在香港举行，分别是由西九文化区管理局主办的亚太表演艺术中心协会（AAPPAC）2026年会，以及香港艺术发展局（艺发局）举办的香港演艺博览（HKPAX）。

　　AAPPAC于1996年成立，一直是连结亚太区表演艺术场地及机构的重要平台。AAPPAC 2026年会将是庆祝过往30年来累积的成果，并展望未来发展的重要里程碑。西九文化区管理局自2015年起成为AAPPAC重要一员，而我自2025年起获选为AAPPAC执行委员会副主席。AAPPAC年会不仅是一项国际性会议，更是一个汇聚亚太区内外表演艺术业界力量、强化交流与合作的重要平台，有助业界在多变环境中应对环球挑战并把握机遇。近年，全球表演艺术行业正经历多方面转变，包括观众结构及观演模式的改变、科技特别是人工智能（AI）应用的迅速发展，以及国际合作模式的持续转型等。业界需要在创作、制作及营运等层面保持灵活，同时加强场馆、文化机构、艺团及艺术家之间跨地域与跨文化的连结，以拓展更具持续性的发展空间。 

　　为期四天的AAPPAC 2026年会将于10月6日至9日举行，邀请来自亚太地区及本地的场地营运者、文化机构代表、艺团和艺术家，以及相关从业人员参与。今届以「下一幕：共塑未来」为题，聚焦表演艺术场馆如何突破传统定位，由单一演出空间逐步发展为多元及具创新动力的文化中心。议程包括主题演讲、专题讨论及分组会议，内容涵盖多项关键议题，例如善用新兴科技提升创作及观演体验、推动可持续发展、深化社群连结、探索跨地域合作模式的转型、拓展巡演网络，以及透过创意空间设计支持崭新的艺术创作与呈现。此外，西九亦将呈献一系列本地精选作品，并新增多项专业配对交流活动，透过小组会议及多轮简短交流环节，促进业界深度商洽及具体合作对接，期望将策略层面的交流延伸至项目合作层面，例如共同委约、制作或项目巡演等，提升年会整体互动效率及实际成效。

　　随着设有三个剧场的西九演艺中心（WestK PAC）于2027年开幕，连同戏曲中心及自由空间，西九将拥有十个配备顶级设施、不同大小的剧院，进一步提升大型、多元化制作和长寿作品的能力。我们的愿景是将西九文化区打造为香港、甚至亚洲最大型的剧场枢纽（Theatre Hub）。我们将藉AAPPAC 2026年会之机，向来自亚太区的与会者介绍西九世界级的表演艺术场地。

　　紧接AAPPAC年会是于10月9日至13日举行的香港演艺博览 （HKPAX），是结合演出展示、项目推介及专业交流的又一表演艺术界盛事。为强化两项活动的协同效应，西九与艺发局合作推出优惠套票，鼓励海外及本地业界同时参与AAPPAC年会及HKPAX，从策略交流延伸至市场对接，进一步提升整体参与价值。

　　我诚邀业界同仁及相关持份者参与今年10月的两项表演艺术界盛事，把握交流和合作机会，共同为表演艺术的未来发展开拓更大空间。

冯程淑仪

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